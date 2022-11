Le FMI prête à la Mauritanie 82 millions de dollars pour soutenir ses réformes économiques.

La Mauritanie et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un accord ad référendum sur un programme de réformes économiques, portant sur un prêt de 82,75 millions de dollars.

«Les services du FMI ont conclu avec les autorités mauritaniennes un accord ad référendum sur un programme de réformes économiques pouvant être appuyé par un accord triennal au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et du Mécanisme Élargi de Crédit (MEDC)», a indiqué Félix Fischer, chef de mission du FMI pour la Mauritanie, cité par les médias locaux.

Au titre de l’accord, qui est subordonné à l’approbation de la direction et du conseil d’administration du FMI, prévue en Janvier 2023, la Mauritanie aurait accès à un crédit du FMI d’un montant de 64,40 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 82,75 millions de dollars, sur une période de 39 mois.

Le FMI a précisé que ce programme vise à préserver la stabilité macroéconomique de la Mauritanie, à consolider les bases d’une croissance durable et inclusive et à réduire la pauvreté.

Le programme comprend trois piliers, le premier portant sur l’amélioration du cadre budgétaire de moyen terme afin de maintenir la viabilité budgétaire, de réduire progressivement l’endettement du pays et permettant de lisser la volatilité liée aux ressources du secteur extractif et de protéger les dépenses sociales.

Le deuxième pilier, il porte sur le renforcement des cadres de politique monétaire et de change et le développement des marchés monétaires et de change, tandis que le troisième pilier concerne des réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance, la transparence, et le secteur privé en améliorant le climat des affaires et l’inclusion financière.

