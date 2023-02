Le FAGACE entend accroître ses interventions en Mauritanie

Une mission du fonds Africain de garantie et coopération économique (FAGACE) est arrivée en Mauritanie depuis le 13 février 2023.

Dirigée par son directeur général, le tchadien NGueto Tiraina Yambaye, cette mission a pour but d’explorer, avec les banques et institutions de crédits, les voies et moyens d’accroitre ses interventions en Mauritanie, pays membre depuis 2010.

C’est dans ce cadre qu’une séance d’échanges avec les banques privées mauritaniennes et des institutions de crédit a été organisée, ce mardi 14 février, à Nouakchott, sous le thème : « Contribution du FAGACE au financement de l’économie mauritanienne, quel rôle pour FAGACE ». Elle a porté sur, entre autres, les nouvelles orientations du Fonds, ses modes opératoires, ses produits phares, et le partage des risques entre banques et garants, notamment dans le cadre du financement des PME/PMI et des projets structurants en Mauritanie. Comme on le sait, les PME/PMI constituent 80% du tissu économique en Afrique.

Prenant la parole à cette occasion, le directeur du FAGACE a insisté sur l’importance des PMI/PMI, moteur de croissance économique, de l’innovation, de développement régional ainsi que de la création d’emplois. C’est conscient justement de cette réalité que FAGACE a adopté en 2021, une nouvelle stratégie d’intervention (2021-2025), dénommée THE NEW MEMENTUM. Elle vise à accroitre la contribution du FAGACE au financement des PME/PMI ainsi que des projets structurants publics et privés, en collaboration avec les banques dans les économies des États membres.

Le directeur du Fonds a rappelé que des projets ont été identifiés et instruits en Mauritanie mais que leur niveau de réalisation est en deçà des objectifs visés. Et c’est pour améliorer cette situation que le FAGACE séjourne justement en Mauritanie. Le patron de FAGACE qui connaît bien la Mauritanie pour y avoir travaillé pour le compte du FMI a salué les efforts déployés par les autorités et les institutions bancaires en vue de développer l’économie mauritanienne.

3OOO milliards de FCFA mobilisés

En plus de la rencontre avec les banques et institutions de crédits, la mission de FAGACE prévoit de rencontrer séparément les différentes banques pour une synergie des actions et éventuellement signer des accords de partenariat. Par cette mission donc, FAGACE témoigne sa volonté d’accompagner le développement de la Mauritanie. Il faut signaler que durant ses 46 ans, FAGACE a mobilisé plus de 3000 milliards de FCFA au profit des secteurs stratégiques du BTP, de l’agro-industrie, de l’industrie, du transport, des télécommunications, de l’énergie. Les banques mauritaniennes pourraient donc profiter davantage des services offerts par FAGACE.

L’objectif de la mission du FAGACE est de repartir, au terme de la présente visite, avec beaucoup de projets à financer (au moins 100 millions de FCA) et une cinquantaine de PME à accompagner.

Les participants ont ensuite suivi une présentation détaillée du plan stratégique du Fonds, ses principaux axes, les produits phares qu’offre FAGACE, ses modes opératoires et ses réalisations dans les pays membres. Il faut également signaler que FAGACE dispose d’un institut d’excellence dont l’objectif est de renforcer les capacités du personnel des banques et institutions financières.

Signalons enfin que la cérémonie d’ouverture de la rencontre a été présidée par le secrétaire général du ministère des finances, Mamadou Abdoulaye Diallo, en présence du président de l’Association des professionnels des banques et institutions financières, Isselmou Tadjedine, des représentants de la BCM, de l’APIM et de nombreux directeurs de banques privées et institutions de crédits.

C’est quoi FAGACE ?

Le fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) est créé en 1977. Il a pour objectifs :

-garantir les emprunts productifs émis ou contractés par les États ou leurs organismes publics ou parapublics, les entreprises privées ayant leur siège et leur champ d’activité principale dans l’un ou plusieurs États membres et destinés au financement de projets industriels, agricoles et commerciaux économiquement ou financièrement rentables, et des projets d’infrastructures,

-accorder des bonifications d’intérêt et des allongements de la durée des crédits pour les prêts consentis dans les États membres en faveur d’opérations à caractère économique dont la rentabilité ne pourrait être assurée dans les conditions des prêts,

-financer des interventions spécifiques sur emprunts et subventions.

Le fonds mets également en réseau les chambres de commerce et d’agriculture en Afrique.

FAGACE compte 14 pays africains, le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Rwanda, le Sénégal et le Togo. Son siège social est basé au Bénin.

Le calame

Source: cridem