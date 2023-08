Le délai d’une semaine accordé à la junte au Niger est expiré !

Après le coup d’État au Niger le 26 juillet, les yeux du monde se sont tournés vers le continent africain. Pour une intervention militaire, le délai d’une semaine accordé par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à la junte pour la libération du président Bazoum et son retour au pouvoir a expiré aujourd’hui. Quelques heures avant la date limite, des dizaines de milliers de personnes qui voulaient montrer leur soutien à la junte ont rempli le plus grand stade du pays. Les membres du CNSP ont également été applaudis par une démonstration de force.

Le délai donné par les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui se sont opposés au coup d’État au Niger, à la junte militaire lors du sommet extraordinaire tenu à Abuja, la capitale du Nigéria, le 30 juillet, pour libérer le président Bazoum et retour au devoir, a expiré aujourd’hui . Après le coup d’État du 26 juillet au Niger , des dizaines de milliers de personnes qui voulaient manifester leur soutien à la junte ont rempli le plus grand stade du pays.

Heures de démonstration de force avant l’expiration du temps

A Niamey, les partisans du putsch se sont réunis au stade Général Seyni Kountche, quelques heures avant l’échéance donnée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à la junte, à l’appel du Conseil national pour la protection de la patrie (CNSP ).

Stade complètement plein

Alors que le stade d’une capacité d’environ 30 000 personnes était complètement rempli, les membres du CNSP ont également montré leur force et ont été applaudis pendant des minutes. Mohamed Toumba, l’une des figures de proue du CNSP, a souligné qu’ils ne quitteront pas l’administration dans son discours ici et dit qu’ils sont conscients des « plans machiavéliques de ceux qui s’opposent au progrès du Niger » .

« Wagner contre L’Occident »

Au Niger , dans le stade du général putschiste Seyni Kountche, qui a renversé le président fondateur du pays Hamani Diori en 1974, des drapeaux russes ainsi que des drapeaux nigériens et « Wagner + Russie : Liberté », « Wagner contre l’Occident », « Wagner : Sécurité » Réputation et pouvoir » ont également attiré l’attention.

Le temps donné à la junte a expiré à minuit

Le délai de 7 jours accordé par la CEDEAO à la junte militaire le 30 juillet pour la libération du président Mohammed Bazum et son retour au travail a expiré à minuit. La CEDEAO a annoncé qu’elle envisagerait toutes les options, y compris une intervention militaire, si leurs demandes n’étaient pas satisfaites pendant cette période.La possibilité d’une intervention militaire a suscité la réaction d’autres gouvernements de la junte en Afrique de l’Ouest.

Le Burkina Faso et le Mali, où il y a des militaires dans l’administration, ont averti la CEDEAO qu’une intervention militaire au Niger signifie leur faire la guerre, dans une déclaration conjointe qu’ils ont publiée, et la Guinée a également fait une déclaration de soutien à la junte.

Le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Nigeria ont en revanche annoncé qu’ils soutiendraient l’intervention militaire de la CEDEAO, dont ils sont membres. Les pays non membres de la CEDEAO de la région tels que l’Algérie, la Libye, le Tchad et la Mauritanie ont également annoncé qu’ils ne soutenaient pas l’opération militaire de la CEDEAO.

Ce qui s’est passé ?

Au Niger, le président Mohammed Bazum a été arrêté par des éléments du régiment de la garde présidentielle le 26 juillet et, le soir même, les militaires ont annoncé qu’il avait pris le pouvoir. Le général Abdurrahmane (Omar) Tiani, commandant du régiment de la Garde présidentielle, a pris la tête de la junte du Conseil national pour la protection de la patrie (CNSP) le 28 juillet et est devenu le chef du gouvernement de transition.

Le Niger le plus grand producteur d’uranium au monde

Le Niger se classe également au 7e rang dans la liste des plus grands fournisseurs mondiaux d’uranium. Répondant à lui seul à 43% de l’approvisionnement mondial en uranium, le Kazakhstan est considéré comme le plus grand fournisseur d’uranium au monde avec 21 227 tonnes métriques d’uranium produites l’année dernière. Le Canada suit le Kazakhstan avec 7 351 tonnes métriques et la Namibie avec 5 613 tonnes métriques. Le Niger, qui assure 5 % de l’approvisionnement mondial en uranium, possède 311 110 tonnes métriques de réserves d’uranium.

La France fournit de l’uranium du Niger depuis 1970

La France, qui a besoin en moyenne de 7 800 tonnes d’uranium naturel par an pour faire fonctionner 56 réacteurs de 18 centrales nucléaires, s’approvisionne en uranium auprès de son ancienne colonie, le Niger, depuis près de 50 ans. L’entreprise publique française d’énergie nucléaire Orano, anciennement « Areva », exploite un site minier à ciel ouvert près de la ville d’Arlit, située dans le désert du Sahara au Niger.

Le Niger est le 3ème fournisseur de la France

Selon l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ESA), le Niger est le 3e fournisseur d’uranium de la France sur la période 2005-2020, assurant 19 % de l’approvisionnement après le Kazakhstan et l’Australie. On estime que la France, qui n’est pas seulement dépendante du Niger pour son approvisionnement en uranium, dispose déjà d’un stock d’uranium enrichi pour couvrir le besoin de 3 ans. D’autre part, l’Union européenne (UE) satisfait 25 % de ses besoins en uranium au Niger. Le Niger est considéré comme le deuxième fournisseur d’uranium de l’UE après le Kazakhstan.

Appel depuis l’Afrique et les pays occidentaux

Les pays africains, les pays occidentaux et les organisations internationales ont appelé à la libération de Bazoum et au rétablissement de la démocratie. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a également déclaré qu’ils « soutenaient sans hésitation » le président Bazoum. L’ONU a déclaré qu’elle continuerait à envoyer de l’aide au pays. L’Union européenne (UE) a suspendu son soutien financier et sa coopération sécuritaire avec le Niger.

Avec

Agences