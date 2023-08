Coup d’État au Niger: où en est la diplomatie européenne?

Niamey: Il fut un temps où le Niger, important pays de transit pour les personnes souhaitant rejoindre l’Europe, semblait être le partenaire idéal pour l’Allemagne.

Après la visite de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel en 2016, Mahamadou Issoufou, président du Niger jusqu’en 2021, a intensifié ses efforts pour fermer l’une des principales routes migratoires à travers le Sahara.

L’emplacement stratégique du pays était également considéré comme important pour faire face à la menace croissante des extrémistes au Mali voisin en particulier, et empêcher l’expansion du groupe militant islamiste, Boko Haram.

La poursuite de bonnes relations semblait assurée lorsqu’Issoufou a remis le pouvoir à son successeur élu, Mohamed Bazoum, en 2021.

Le transfert pacifique du pouvoir a eu lieu quelques mois seulement après que l’Armée du Mali voisin a lancé un coup d’État. Le Mali a ensuite pris ses distances avec ses anciens partenaires occidentaux. L’année suivante, un coup d’État a également été lancé au Burkina Faso, au sud du Mali. L’ancienne puissance coloniale française et d’autres États européens, dont l’Allemagne, ont commencé à déployer des unités militaires au Niger et à y mettre en place des missions de formation.

Il y régnait une atmosphère de respect mutuel. Lorsque le chancelier allemand Olaf Scholz s’est rendu au Niger en mai 2022, il a insisté sur le fait que le pays « compte beaucoup pour nous. »

« Dans de multiples domaines, le Niger était en fait un très bon choix », a déclaré Ovigwe Eguegu, analyste des politiques au cabinet de conseil international Development Reimagined. « Il se trouve que des officiers militaires mécontents et ambitieux ont profité de l’opportunité et de la faiblesse de l’État nigérien pour s’emparer du pouvoir. »

Le coup d’État au Niger a eu lieu le 26 juillet et le président Bazoum a été arrêté. Les nouveaux dirigeants du pays, dirigés par le chef autoproclamé, le général Abdourahamane Tiani, veulent désormais également se distancier de la France.

Une délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, ou CEDEAO, à laquelle appartient le Niger, a récemment quitté le pays sans pouvoir rencontrer Tiani. Les observateurs craignent que la situation ne dégénère car le bloc ouest-africain a condamné le coup d’État et ne devrait pas accepter la nouvelle junte. De nombreux pays occidentaux ont déjà commencé à évacuer leurs citoyens.

Ressentiment envers l’ancienne puissance coloniale, la France

La première réaction de l’Occident a également été de condamner le coup d’État. L’Allemagne, la France et l’Union européenne ont suspendu l’aide au développement et l’appui budgétaire au Niger.

Mais à Niamey, la capitale du pays, des manifestants ont exprimé leur soutien aux auteurs du coup d’État et des manifestations ont eu lieu devant l’ambassade de France. Plusieurs milliers de soldats français sont encore stationnés au Niger. La France a de forts intérêts économiques au Niger, d’où elle exporte de l’uranium.

Les médias ont rapporté que les manifestations avaient été réprimées au gaz lacrymogène.

« Bien sûr, le ressentiment anti-français est un problème majeur pour la réputation de tout l’Occident au Sahel », a déclaré Matthias Basedau, directeur du GIGA Institute for African Studies à Hambourg. Il a déclaré que le ressentiment, qui était partiellement justifié, était alimenté par la Russie, qui avait étendu son influence au Mali et au Burkina Faso.

Mais l’Allemagne n’avait pas le même problème que la France, a-t-il noté. Il « n’a pas ces sphères d’influence et d’intérêts en Afrique, et c’est pourquoi il a toujours été relativement bien considéré », a-t-il expliqué, affirmant que la formule de l’Allemagne avait été de coopérer intensivement au développement et de fournir de l’argent sans imposer autant de conditions politiques.

L’Occident a un « problème d’image »

Ceux qui ont lancé des coups d’État au Sahel ont également bénéficié du fait que les missions militaires internationales y ont échoué et qu’il y a une frustration croissante parmi les populations de la région. Basedau a déclaré que cela ne suffisait pas à expliquer le coup d’État au Niger, mais donnait à l’Occident de bonnes raisons de réfléchir à son approche.

« Il faut éviter toute action qui pourrait donner l’impression que des intérêts géopolitiques sont en jeu ou qu’il y a une ingérence néocolonialiste », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Occident avait vraiment un « problème d’image ». »

« Les pays européens intéressés à avoir une certaine forme de relation avec les pays sahéliens en raison de leurs propres intérêts nationaux, doivent trouver un moyen de ne pas nécessairement se distancier de la France, mais de vraiment s’assurer que les gens sont conscients des différences politiques qu’ils peuvent avoir », a convenu Eguegu.

Il a dit que de cette façon, l’Allemagne et d’autres pourraient maintenir leur influence. « Ils ne brûlent pas des drapeaux de l’UE à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou. C’est précisément le drapeau français que vous voyez. S’ils peuvent obtenir le drapeau français, ils [pourraient] bien sûr obtenir le drapeau de l’Union européenne ou écrire des slogans pour expliquer leur mécontentement. Il faut donc vraiment comprendre que le sentiment anti-français ne doit pas être confondu avec le sentiment anti-européen. »

Realpolitik: l’Allemagne pourrait maintenir ses relations

Pour le moment, les troupes allemandes de la Bundeswehr sont toujours dans leur camp d’entraînement sur une base militaire à Tillia, au Niger. S’ils devaient partir, comme c’est le cas au Mali où les troupes allemandes doivent se retirer d’ici 2024, il faudrait trouver une base alternative. L’Allemagne devrait repenser le déploiement de troupes dans la région.

La région frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso est un point chaud pour les attaques extrémistes. Les pays les plus proches seraient la Mauritanie à l’ouest et le Tchad à l’est, qui ne sont ni l’un ni l’autre membres de la CEDEAO. Ce ne sont pas non plus des démocraties particulièrement stables. De plus, le contrôle de la route migratoire via le Niger serait en jeu.

Basedau a expliqué qu’il serait coûteux de déplacer les troupes allemandes d’un pays à l’autre, coup pour coup pour ainsi dire, et pas particulièrement utile à long terme.

Pour Eguegu, « la meilleure chose à faire pour les pays occidentaux est de s’évaluer eux-mêmes et de se demander: » Pourquoi avons-nous été chassés? Pourrions-nous rester ici et atteindre nos objectifs si nous nous adaptons aux réalités politiques actuelles?' »

Eguegu a ajouté que le dilemme actuel offrait une opportunité de trouver un accord car il y avait des dépendances des deux côtés et le fait que la situation sécuritaire s’était détériorée, malgré les interventions occidentales, n’y changeait rien. « La question est de savoir pourquoi cela empirait et si les choses vont s’améliorer sans l’Occident », a-t-il soutenu. « Et c’est discutable. »

Eguegu a également déclaré que même si les armes pourraient devenir plus accessibles et qu’il pourrait y avoir plus de marge de manœuvre militaire grâce aux partenariats avec la Russie, cela n’améliorerait pas la situation au Niger.

« La solution au Sahel n’est pas seulement militaire », a-t-il déclaré. « Il y a une composante économique, il y a une composante de gouvernance. La construction de l’État et l’investissement dans la consolidation de la paix, l’investissement dans le développement national coûteront beaucoup d’argent. Mais les Russes ne sont pas en mesure de financer cela. Et c’est vraiment le principal risque de leur stratégie d’alignement ou de pivotement vers la Russie. »

Eguegu a prédit qu’il serait difficile pour l’Occident que le Niger suive l’exemple de ses voisins et choisisse de s’aligner plus étroitement avec la Russie. Mais si les nouveaux dirigeants autoproclamés du pays acceptaient rapidement une phase de transition vers des élections démocratiques, alors l’Occident pourrait trouver un moyen d’accepter cela.

Avec

DW