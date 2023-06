Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 07 juin 2023, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

« Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 07 juin 2023, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit, signée le 02 mai 2023, entre la République Islamique de Mauritanie et le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement, destinée à la participation au financement du projet d’alimentation en eau potable de la Ville de Kiffa à partir du fleuve Sénégal.

Ce projet de loi a pour objectif de pallier l’insuffisance des ressources en eau au niveau de certaines villes et localités, situées entre Gouraye et Kiffa, grâce au recours aux eaux de surface du Fleuve Sénégal, situées à 253 km, seules ressources abondantes et renouvelables.

Pour rappel, ce projet d’alimentation en eau potable consiste en la construction d’une prise d’eau en béton armé sur les rives du fleuve (la source d’eau), d’une station de traitement d’une capacité maximale de 50.000 m³/jour couvrant les horizons du projet jusqu’à 2050, trois stations principales de pompage d’eau et trois réservoirs principaux au sol en béton et la conduite principale pour le transport de l’eau vers la ville de kiffa, d’une longueur de près de 250 km, en plus des conduites secondaires pour alimenter les hauts réservoirs et les réseaux de distribution d’eau. A cela s’ajoute l’alimentation en courant électrique de la station de traitement et des stations de groupes électrogènes de secours, ainsi que la mise en place d’un laboratoire hydraulique, et d’un système de suivi et de contrôle des installations du projet.

Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur par Intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs a présenté une communication relative à l’adhésion de la République Islamique de Mauritanie à la Banque Asiatique d’Investissement en Infrastructures (BAII).

Cette communication a pour objectif l’adhésion de notre pays à cette grande institution financière, qui offre de multiples opportunités de financement, pour favoriser le développement économique durable des pays.

Cette adhésion va permettre de promouvoir l’investissement en infrastructures dans notre pays, conformément aux besoins inscrits dans la Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030.

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire a présenté une communication relative au parachèvement de la restructuration des quartiers précaires à Nouakchott.

Cette communication vise à élaborer un plan d’action pour réorganiser ces zones dites d’occupation illégale, mettre un terme à cette situation anarchique et empêcher toute future tentative d’occupation de l’espace public. En effet, le plan de lotissement du secteur 22 (Toujounine), ainsi élaboré, a été approuvé en conseil des ministres en date du 27 octobre 2021, et porte sur la création de 13.499 parcelles pour habitation, en plus des réserves réglementaires pour équipements, espaces verts, commerce et services, pouvant accueillir les familles vivant dans ces enclaves.