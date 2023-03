Le chef de la section du parti Insaf à R’kiz revient sur sa démission.

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Ô Allah ! Prie sur Muḥammad et sur la famille de Muḥammad.

En réponse à la demande d’une large base de membres du parti el Insaf, de ses cadres et militants dans diverses wilayas du pays, notamment dans la moughataa de R’kiz, et au vu de l’entretien accordé par le Secrétaire Général de la présidence de la République et le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, Khalifa Cheikh Mohamed El-Kabir Ben Dahah, et au vu de leur compréhension ainsi que des raisons de la démission, comme expliqué dans la déclaration précédente.

J’annonce le retrait de ma démission de la présidence de la section du parti El Insaf dans la moughataa de R’kiz, et je souhaite l’équité à tous les membres du parti, afin que nous puissions TOUS réussir le programme du président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Qu’Allah bénisse

Cheikh Ahmed bin dahah alias El-Hussein.

R’kiz le 22 mars 2023

Rapideinfo avec Rimtoday