Visite President Biram Dah Abeid dans le Departement de Tekane

Visite Président Biram Dah Abeid dans le Département de Tekane

La VISITE du President et députe Biram Dah Abeid dans

quelques localités de la Commune de Tekane.

VISITE DE :

Le 02.11.22

-Medina Salam 10h00

-Gani et Keke 12h00

-Sekam Ehel Cheikh 14h00

Le 03.11.22

-Sekam Essaïd 12h00

-Nassra 1 16h00

-Nassra 2 18h00

A propos de Tekane

Selon Wikipedia, la commune de Tékane est située au sud-ouest de la Mauritanie et à l’est de Rosso, wilaya de Trarza. Créé par décret n° 69.299 du 4 septembre 1969, la Moughataa de Tékane est le chef-lieu du village de Tékane, subordonné à la moughataa (département) du R’Kiz. La population de la commune Tékane est estimée à plus de 22 000 habitants. Elle se compose de 66 localités dotées d’infrastructures administratives, éducatives et sanitaires.