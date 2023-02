Le chef de la diplomatie russe est arrivé au Soudan

Le chef de la diplomatie russe arrive au Soudan

Khartoum, Soudan – Sputnik Afrique, 1920, 09.02.2023 -CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan

Le ministre russe des Affaires étrangères, qui effectue un périple en Afrique et au Proche-Orient, s’est rendu au Soudan.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est arrivé au Soudan, après son passage en Mauritanie et au Mali, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

À Khartoum, M.Lavrov rencontrera son homologue soudanais, Ali al-Sadiq et le chef du conseil, Abdel Fattah al-Burhan.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim, Ali Al-Sadiq, a de son côté précisé à Sputnik que le ministre russe s’entretiendrait également avec le chef adjoint du Conseil souverain de transition, Mohammed Hamdan Daglo.

Quels sujets à l’ordre du jour?

Les discussions seront consacrées aux relations bilatérales et aux dossiers régionaux et internationaux qui présentent un intérêt mutuel.

« Les parties mettront l’accent sur la nécessité de rechercher des solutions politiques et diplomatiques aux crises au Proche-Orient et sur le continent africain, » note le ministère russe.

Par ailleurs, Moscou et Khartoum se pencheront sur la préparation du deuxième sommet Russie-Afrique programmé pour fin juillet à Saint-Pétersbourg.

Selon Ali al-Sadig, le conflit en Ukraine et les moyens diplomatiques d’y mettre fin pourraient aussi être évoqués.

Cette visite permettra en outre de promouvoir les relations établies entre Moscou et Khartoum en 1956, lorsque le Soudan a accédé à l’indépendance, a déclaré à Sputnik ce 8 février l’ambassadeur soudanais en Russie, Mohamed Al-Ghazali Al-Tijani.

D’après le journal saoudien Al-Shark al-Awsat, les discussions de Khartoum devraient aussi porter sur les moyens d’affaiblir l’influence de Washington sur l’économie des pays africains.

L’Occident pris au dépourvu?

Ces derniers jours, M.Lavrov effectue un périple en Afrique et au Proche-Orient. Avant d’arriver en Afrique, il avait mené des négociations en Irak.

Selon Bloomberg, l’arrivée de M.Lavrov au Soudan a pris les pays occidentaux au dépourvu. Elle coïncide avec la visite de six ambassadeurs: ceux d’Allemagne, des États-Unis, de France, de Norvège, du Royaume-Uni et de l’Union européenne (UE). Les représentants de Washington et des pays européens auraient l’intention de discuter de la réconciliation intersoudanaise et de programmes d’aide humanitaire.

Source: Sputnik