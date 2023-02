La visite de Lavrov au Soudan a été une surprise pour l’Occident

Bloomberg écrit que la visite de Lavrov au Soudan a été une surprise pour les ambassadeurs de l’Union européenne et des États-Unis

La visite du ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov au Soudan, qui a coïncidé avec le voyage dans le pays des ambassadeurs de l’Union européenne (UE) et des États-Unis, a été une surprise pour l’Occident, écrit Bloomberg.

Dans un entretien avec l’agence, des sources anonymes ont déclaré que la visite de six ambassadeurs au Soudan était prévue depuis longtemps, mais que les pourparlers avec Lavrov qui ont eu lieu le même jour «ont surpris les capitales occidentales».

Il est à noter que la Russie renforce sa coopération avec les pays africains, malgré les tentatives d’isoler Moscou.

Sergueï Lavrov est arrivé en visite en Mauritanie. Le ministre a eu des entretiens avec le président Mohamed Ould El-Cheikh El-Ghazouani et le ministre des affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzoug.

Diverses questions d’intérêt commun ont été abordées et les deux ministres ont présidé une séance de travail dans la salle de réunion du ministère, en présence des membres des délégations mauritanienne et russe, au cours de laquelle diverses questions liées au renforcement de la coopération entre la Mauritanie et la Russie ont été abordées.

Il s’agit de la première visite de Lavrov en Mauritanie depuis l’établissement de relations diplomatiques. Il se rendra ensuite au Soudan.