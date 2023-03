Le camouflet du 08 mars

Mais pourquoi voulez vous qu’elle soit l’égale de l’homme ?

Est ce vraiment honorable

de ressembler

à son cheval servant

à son fidèle serviteur

À son humble serveur

Qui travaille pour toi

Qui dors dans tes bras

Râle de plaisir dans tes chaleurs

Après avoir pris la têtée du soir?

Gros bébé

Quitte ses parents pour ton bonheur

Mange dans le creux de tes mains

Se vante d’avoir décroché une beauté

Qui fait briller ses yeux de fierté.

Pourquoi la regardes- tu avec tant de ravissement ?

Pourquoi ne te retiens- tu pas devant ses déhanchements ?

Quand elle n’est pas là

Tu sens le creux vide

Tu as comme peur du vide

Les yeux livides et humides

Tu sonnes comme un tonneau vide

Tu sèches comme une peau de serer aride

Non la femme n’est

Pas l’egale de l’homme!

Cet animal barbu et trop poilu

Ce fainéant qui épouse un fauteuil

Et gueule sans arrêts

Confisque la télécommande

Ignore ses enfants

Tout en espérant leur future reconnaissance

Cet infidèle qui ne tient pas parole

Qui quitte la première pour renouer avec les ex

Se pourrit dans l’alcool

Sans jamais aller à l’école

Parle avec ses muscles

Avec excès .

La femme est une dame

L’homme est un sieur

Où est l’égalité ?

Dieng Yéro