COMMUNIQUE DE PRESSE.

8 mars 2023

Célébration de la Journée internationale des droits des femmes à la Moughataa de Sebkha

Le 8 mars 2023, la moughataa de Sebkha célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes.

À l’occasion du 8 mars 2023, la moughataa de Sebkha a célébré les droits des femmes avec ses partenaires Santé Sud, ENABEL, SOS Pairs Educateurs, l’Association des Femmes Cheffes de Famille (AFCF), l’Association des Sages-femmes de Mauritanie (ASFM) et l’Association de Soutien aux Drépanocytaires de Mauritanie (ASDM).

Réunis au Centre de Santé de la moughataa de Sebkha avec la population du quartier, les partenaires ont mis à l’honneur le droit à la santé des femmes autour d’activités festives : sketchs de sensibilisation, causeries et débats sur les droits en santé sexuelle et reproductive.

Les sages-femmes ont également été mises en avant en tant que profession clef engagée pour le droit la santé des femmes.

L’occasion pour l’Association des Sages-femmes de Mauritanie (ASFM) de rappeler les 11 compétences des sages-femmes et leur rôle essentiel pour la santé de la femme, tout au long de sa vie.

À travers cette journée, le Centre de Santé de Sebkha et ses partenaires ont renouvelé auprès de la population et des femmes réunies leur engagement pour les droits en santé sexuelle et reproductive. Cet engagement est rendu possible grâce au soutien de l’Initiative, mise en œuvre par Expertise France, de l’Agence Française de Développement et de la Direction de la Coopération Internationale de Monaco.







Ambassade de France en Mauritanie