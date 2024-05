L’Autriche annonce l’expulsion de délinquants étrangers au Kosovo

Le communiqué indique que le ministre de l’Intérieur Gerhard Karner, en visite au Danemark pour une conférence internationale sur la migration, s’est entretenu aujourd’hui avec le ministre danois de la Justice Peter Hummelgaard sur la question du transfert des criminels condamnés de pays tiers pour purger leur peine au Kosovo.

Au cours de la réunion bilatérale, Gerhard Karner s’est enquis des possibilités et des projets du Danemark, comme l’a informé le ministre de l’Intérieur aux médias.

Sous le point « Sécurité » du « Plan pour l’Autriche » présenté en janvier, « le transfert de criminels condamnés de pays tiers pour purger leur peine dans des pays tiers » est également mentionné, cite l’ORF.

Dans le cadre de la conférence, Karner a appelé à approfondir la coopération avec les pays tiers extérieurs à l’UE dans la lutte contre l’immigration clandestine.

« Nous voulons lutter efficacement contre la criminalité organisée dans le domaine du trafic d’êtres humains et réduire ainsi massivement l’immigration clandestine vers l’Europe et l’Autriche », a souligné Karner à l’agence de presse APA.

Lors de la conférence, un large consensus s’est dégagé sur la nécessité de changer le système et sur le fait que le système actuel dans le domaine de la migration ne fonctionne pas, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur cité par l’ORF.

Ensuite, outre la coopération entre l’Italie et l’Albanie et le soutien que l’Autriche et le Danemark apportent à la Tunisie pour renforcer la sécurité des frontières, d’autres pays de l’UE pourraient également travailler plus intensément avec les pays tiers considérés comme sûrs (c’est-à-dire ceux dans lesquels il existe il n’y a aucun danger pour le respect des droits des migrants – note ed.

La conférence de deux jours, ouverte par la Première ministre Mette Frederiksen, a également réuni le ministre de l’Immigration et de l’Intégration du Danemark, Kore Dubvad, ainsi que les ministres de l’Intérieur et de la Migration d’Autriche, d’Italie, des Pays-Bas et de la République tchèque.