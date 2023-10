L’armée mauritanienne est-elle efficace et strucutrée?

Chers amis (es)

Oui, en effet, l’armée mauritanienne est souvent reconnue comme l’une des plus efficaces et structurées de l’Afrique de l’Ouest. Elle dispose d’une organisation solide et d’une capacité opérationnelle notable qui lui permet de remplir ses missions avec précision. La Mauritanie a également participé à différentes opérations de maintien de la paix dans la région, démontrant ainsi son engagement envers la stabilité régionale.

Et d’ailleurs si les Mauritaniens dorment paisiblement la nuit c’est grâce à nos vaillants officiers supérieurs et sous officiers et soldats qui veuille sur nous et tout simplement bravo a la grande muette..

Abdoul Aziz DEME

Le 02 Octobre 2023