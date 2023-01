Lancement d’une journée de réflexion sur la chaine El Ousra.

Les travaux d’une journée de réflexion sur la chaine El Ousra, ont débuté, lundi, à l’initiative du ministère de l’Action sociale de l’Enfance et de Famille en collaboration avec la cellule de gestion de ladite chaine

La journée de réflexion vise à établir un cadre de référence pour la chaine en partenariat avec les secteurs gouvernementaux, les organisations de la société civile, les partenaires internationaux et les acteurs opérant dans champ social et économique.

Ouvrant les travaux de cette journée de réflexion, le secrétaire générale du ministère de l’action sociale de l’Enfance et de Famille, M. Aly Sidi Soumaré, a précisé que la chaine de de l’action sociale au service des citoyens, sur la base du programme de son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et de sa vision sociale et les orientations du gouvernement du premier ministre Mohamed Ould Bilal Messaoud

Il ajouté que la chaine El Ousra, qui sera bientôt lancée, avec la volonté et la puissance d’Allah, est appelée à jouer un rôle majeur et influent pour guider et éclairer la société et lutter contre les comportements rétrogrades qui entravent le développement et le progrès social et éliminer les stéréotypes qui dominaient les mentalités.

M. Soumaré a souligné que la nouvelle chaine s’occupera des problèmes des femmes, des enfants et des personnes en situation d’handicap, de la découverte des talents des jeunes, de lutte contre la déperdition scolaire et le travail des enfants, ainsi que des programmes et divertissement.

« Ce sont ces tâche et d’autres sont ce que nous cherchons à réaliser à travers les premières expériences de médias spécialisés auxquelles vous participez aujourd’hui, en formulant ses domaines d’intervention et d’intérêt », a conclu le secrétaire générale du ministère de l’action sociale de l’Enfance et de Famille.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence des représentants des autorités administratives et sécuritaires de Nouakchott ouest