Lancement du projet de l’élimination de la cécité causée par la cataracte

Son Excellence, la ministre de la Santé, Mme Naha Hamdi MOUKNASS, a présidé ce lundi matin le lancement du projet de l’élimination de la cécité causée par la cataracte, mis en œuvre en collaboration entre le Département et la fondation médicale chinoise GX à but non lucratif ; et ce, en présence du Vice-Président de la Conférence Consultative Politique du Peuple Chinois, M. Liang Tchang Yang et l’Ambassadeur de Chine dans notre pays, SEM. Li Beijun.

Ce projet vise à réaliser 1000 opérations chirurgicales pour enlever les cataractes, représentant ainsi une continuité de la campagne « Massirate Nour », qui consiste en des interventions chirurgicales gratuites au profit des patients ophtalmiques, en particulier ceux souffrant de la cataracte. Grâce auxquelles des centaines de citoyens ont déjà bénéficié de traitement chirurgical pour corriger leur vue.

Son Excellence, la ministre a, lors de son discours de lancement, souligné que cette initiative vient consolider une nouvelle étape de la bonne coopération existante entre la Mauritanie et la République populaire de Chine, qui couvre tous les domaines vitaux pour le développement de notre pays, en particulier le secteur de la santé. Elle a ajouté que la Chine a mis en place d’importantes infrastructures sanitaires et a contribué à la formation des personnels médicaux et administratifs. À cela s’ajoute, le rôle que joue la mission médicale chinoise opérant au niveau de l’hôpital national et composée d’une élite de médecins.

La ministre a par ailleurs, fait remarquer que la mémoire mauritanienne retient la solidarité de la République populaire de Chine avec la Mauritanie dans les conditions climatiques et sanitaires les plus difficiles : de la sécheresse des années 70 à la pandémie de COVID-19 il y a deux ans, durant lesquels, ce pays ami a mis en place et équipé un service dédié aux maladies infectieuses qui, par la suite, a été consacré au traitement des patients COVID-19.