Lancement du programme SECURALIM : MRU 460 millions pour soutenir la production agro-pastorale et la sécurité alimentaire en Mauritanie

Dans le cadre d’une visite d’une semaine dans les régions du Hodh El Gharbi, de l’Assaba et du Gorgol, l’Ambassadeur de l’Union européenne en République Islamique de Mauritanie S.E.M. Gwilym Jones a procédé mardi 14 mars 2023 à la cérémonie officielle de lancement du programme SECURALIM – « Vers la souveraineté alimentaire! Renforcement de la production alimentaire et de la résilience des systèmes alimentaires durables », en compagnie de S.E.M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Ethmane, Ministre de l’Elevage, et du Secrétaire Général du Ministère de l’agriculture, M. Ahmed Salem Ould El Arbi.

Le Ministre de l’Elevage, ainsi que l’Ambassadeur de l’Union européenne et le Secrétaire Général du Ministère de l’agriculture, ont rappelé l’importance et l’efficacité du partenariat mené dans le secteur du développement rural durable entre le Ministère de l’agriculture, le Ministère de l’élevage, le Ministère des Affaires Economiques et des Secteurs Productifs et l’Union européenne. Les financements engagés par l’Union européenne dans ces secteurs en Mauritanie depuis 2015 s’élèvent à MRU 3,065 milliards, et ont permis, entre autres, de former les acteurs institutionnels et privés du développement rural durable, de créer des emplois, de construire des infrastructures, de fournir des équipements et de faciliter l’investissement et l’accès au crédit, contribuant ainsi de façon décisive à soutenir des dynamiques de développement socio-économique inclusif et durable, avec une attention particulière pour l’accompagnement des jeunes qui ont fait de l’agriculture leur projet de vie.

S.E.M. Gwilym Jones a souligné « Cette action contribue à gérer les conséquences internationales de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires. Avec SECURALIM, l’Union européenne entend obtenir des résultats concrets et durables dès cette année, grâce à des interventions permettant d’améliorer la qualité des semences, de réhabiliter des infrastructures de production critiques, et de protéger les cultures. L’augmentation de la production alimentaire qui en résultera bénéficiera aux ménages mauritaniens dont l’accès à des aliments abordables et de qualité sera facilité ».

Le programme SECURALIM s’inscrit dans le cadre d’une réponse de l’Union européenne et de ses Etats membres à la question de la sécurité alimentaire au niveau mondial, afin de financer la production alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires du pays et ainsi surmonter les conséquences injustes de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, notamment la crise alimentaire et le choc économique actuels.

Le programme SECURALIM entend ainsi contribuer de manière durable à l’amélioration de la production alimentaire et de la résilience des systèmes alimentaires en Mauritanie, en travaillant à la professionnalisation de la gestion des exploitations agropastorales et en augmentant leur performance économique, de façon à pérenniser l’approvisionnement des centres urbains en produits alimentaires accessibles et de qualité. De manière spécifique, il s’attachera à sécuriser les droits fonciers des exploitations agropastorales professionnelles de manière à garantir les investissements, à réhabiliter et/ou réaliser des aménagements et infrastructures hydroagricoles en accompagnant leur gestion efficace, à proposer des services de proximité aux exploitations agropastorales professionnelles afin d’assurer leur viabilité économique et leur durabilité environnementale et de structurer les acteurs des filières agroalimentaires en direction des marchés.

Le programme SECURALIM sera doté d'un financement de MRU 460 millions (EUR 12 millions) et sera mis en œuvre par l'agence belge de développement ENABEL pour une durée de 48 mois dans les régions du Hodh El Chargui, du Hodh El Gharbi, de l'Assaba, du Guidimaka et le long du fleuve Sénégal dans les régions du Gorgol, du Trarza et du Brakna. L'appui déployé bénéficiera tant aux professionnels de l'agroalimentaires tels que les producteurs agricoles, les éleveurs et leurs organisations respectives, les transformateurs, les commerçants, les fournisseurs d'intrant, qu'aux PME, aux collectivité et aux populations locales.





