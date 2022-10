Ministre de l’Élevage : «Toutes les potentialités et tous les moyens sont mobilisés pour le développement du secteur»

Le ministre de l’Élevage, M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Ethmane, en compagnie du wali du Hodh Echarghi, M. Isselmou Ould Sidi, a présidé, samedi soir, dans les locaux de la Délégation régionale de l’Élevage à Néma, une rencontre avec des représentants des éleveurs et des organisations professionnelles opérant dans le domaine, des élus et des cadres de la wilaya.

Au début de son intervention, le ministre a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre de l’intérêt de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à asseoir les bases solides d’une révolution économique dans le pays.

Il a appelé à la vigilance et à la préservation des pâturages abondants cette année contre les incendies, notant que l’attention devrait être concentrée sur la prévention des incendies et sur une mobilisation globale permanente face à de tels phénomènes.

Le ministre a évoqué la nécessité de développer le secteur de l’Élevage, soulignant que le Président de la République a une vision ambitieuse pour l’essor du secteur et que toutes les potentialités et tous les moyens sont mobilisés à cet effet.

Il a appelé au développement des moyens de la production animale et au dépassement des méthodes anciennes, car leur rentabilité est limitée, notant que l’investissement dans le produit animal permet de relever le défi de la concurrence au niveau régional.

Il a également exhorté à l’organisation des marchés de bétail, à s’intéresser aux aspects de la commercialisation, à la nécessité de suivre les consignes sanitaires et d’éviter les abattages sauvages, soulignant que le souci d’hygiène et de vigilance dans ce domaine génère une augmentation de la valeur des produits du secteur.

Il a souligné que la valeur économique actuelle de l’usine laitière de Néma atteint 16% de la valeur nominale du projet à sa création, en raison du coût élevé de son fonctionnement et des pertes continues depuis son démarrage.

Il a loué l’expertise de la main-d’œuvre formée par l’usine et a indiqué que c’était en soi un succès important, assurant les travailleurs que leur situation va trouver une solution dans les plus brefs délais.

Le ministre a confirmé aux éleveurs et aux élus du Hodh Echarghi que le secteur de l’Élevage est au centre du programme du Président de la République et de la politique du gouvernement, et que les réformes nécessaires seront menées en matière de santé animale et dans le domaine des infrastructures.

Les interventions ont porté sur de nombreux sujets, dont le développement de l’infrastructure vétérinaire dans la wilaya, la création d’un institut vétérinaire, l’entretien de l’usine laitière, la construction de sites de vaccination sur des bases techniques, l’accélération des campagnes de vaccination, la création d’une industrie de transformation des produits dérivés et l’amélioration de la formation.

Dans ses réponses, le ministre a souligné que la situation de l’usine laitière est importante pour tout le monde, ajoutant que l’entreprise nécessite des efforts techniques et pratiques pour sa remise en marche.

Le ministre prévoit que les campagnes nationales de vaccination seront lancées à la mi-novembre avec une nouvelle méthodologie, notamment le marquage et le recensement du bétail, appelant les agriculteurs à coopérer avec le ministère pour obtenir les meilleurs résultats.

A son tour, le maire de la commune de Néma, M. Sidi Mohamed Ould Mohamed, a salué, dans un discours de bienvenue, les efforts déployés par le département pour valoriser les potentialités de l’élevage.

Le ministre avait auparavant visité la société mauritanienne des produits laitiers où il avait reçu des explications détaillées sur la situation de cette entreprise.

La rencontre avec les éleveurs, les élus et le cadres s’est déroulée en présence du hakem par intérim de la moughataa de Néma, du vice-président de la région du Hodh Echarghi, du président de la fédération nationale des éleveurs, du délégué régional du ministère de l’Élevage, des représentants des associations des éleveurs et des autorités militaires et sécuritaires de la wilaya.