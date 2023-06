Lancement de la première phase du programme SAMU

Le ministère de la Santé a lancé, lundi, à Nouakchott, la première phase du Programme d’aide médicale d’urgence (SAMU), qui fournit des services de santé pré- hospitaliers pour les cas graves et mortels.

Le SAMU s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, relatifs au rapprochement de services de santé aux citoyens.

Les interventions du SAMU débuteront avec cinq postes opérationnels à Nouakchott dans la première phase, composés de 48 ambulances de différents types, de véhicules de soutien et d’intervention rapide, de 5 médecins spécialistes, de 6 médecins généralistes, de 68 infirmières et de 17 chauffeurs. Le nombre de postes atteindra à terme 11 bases.

Supervisant l’évènement, le ministre de la Santé, M. Moktar Ould Dahi, a précisé que la première phase de l’aide médicale d’urgence consiste en « 5 stations et unités d’ambulance situées dans les moughataas de Tevragh- Zeina, de Sabkha, de Riyad, de Tojounine et Teyaret.

« Chaque unité d’urgence est composée d’une ambulance d’intervention rapide tout terrain classe « A », d’une ambulance équipée pour de base classe « B » et d’une ambulance pour le secours réanimation avancée de cas critiques de grade « C », qui est prête à fournir un service d’aide médicale d’urgence aux citoyens susceptibles d’être exposés à des risques graves pour la santé classés comme causes de décès et nécessitant une aide urgente », poursuit, M. Ould Dahi.

A l’endroit des partenaires, le ministre a remercié ceux qui ont soutenu son département dans la phase de mise en place du SAMU, en particulier la coopération espagnole, qui a fourni une aide précieuse dans les domaines de l’encadrement et de la formation, soulignant que cette première phase appuiera les capacités d’ambulances pré hospitalières avec 15 ambulances, dont six de réanimation.

S’adressant aux responsables du SAMU, le ministre les a exhorté d’appliquer strictement les procédures et de gérer les actifs, afin d’assurer le succès de la phase, qui sera un catalyseur pour étendre l’expérience à toutes les moughataa de Nouakchott et aux chefs-lieux des wilayas à une date ultérieure.

Pour sa part, la présidente de la Région de Nouakchott, Mme Fatimettou Mint Abdel Malick, a indiqué que le domaine de la santé est au premier rang des priorités du plan de développement de la région de Nouakchott, ajoutant que des accords ont été signés avec les hôpitaux de la capitale pour prendre en charge les patients issus des franges les plus nécessiteuses.

Elle a ajouté que le SAMU constitue un excellent ajout au système de santé, en raison de son grand rôle dans le rapprochement du service de santé des citoyens, soulignant la volonté de sa région de l’accompagner.

Pour sa part, le coordinateur de SAMU, Dr Cheikh Al-Moustapha Arebih, a souligné que ce programme vise à fournir et à organiser les traitements nécessaires et urgents avant et en dehors du milieu hospitalier.

Il a ajouté que le programme fonctionne à travers un numéro vert et un centre d’organisation des unités de traitement mobiles pour ambulance les cas de santé critiques sur le lieu de leur apparition et les transférer en toute sécurité vers les hôpitaux.

De son côté l’ambassadrice d’Espagne, SE. Mme Mariam Alvarez de la Rosa Rodriguez, a salué le niveau de partenariat entre le programme d’aide médicale d’urgence et la coopération espagnole dans les domaines de l’appui technique, de la supervision et de la formation, ce qui mettra le projet sur la bonne voie.