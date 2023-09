L’ambassadeur de Chine à Nouakchott offre une réception à l’occasion de la fête nationale de son pays.

SEM. Li Baijun, ambassadeur de Chine accrédité auprès de notre pays a organisé jeudi soir à Nouakchott une réception pour célébrer le 74ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.

Le gouvernement était représenté à cette cérémonie par les ministres des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, de l’Economie et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh ; de l’Equipement et des Transports, M. Mohamed Ali Ould Sid Mohamed, du ministre délégué auprès du ministère des Affaires Etrangères, chargé des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Yahya Ould Said ; ainsi que de Mme Hindou Mint Ainina, conseillère au Premier ministère.

Dans un discours prononcé à cette occasion, l’ambassadeur chinois a salué les relations mauritaniennes-chinoises, qu’il considère comme un modèle des relations sino- arabes et sino- africaines.

Il a indiqué que l’année 2023 a été une année de coopération fructueuse et d’échanges humains de plus en plus étroits entre la Chine et la Mauritanie. En janvier dernier, poursuit- il, le Président Mohamed Cheikh El Ghazouani a assisté personnellement à la cérémonie de lancement du projet de l’Échangeur de l’Amitié à Nouakchott assisté par la Chine. Cet échangeur, appelé ‘‘Échangeur de l’Amitié’’ par les amis mauritaniens, résoudra fondamentalement l’embouteillage de la zone et contribuera au développement économique et social de la Mauritanie.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a effectué une visite de travail en République populaire de Chine et assisté à l’inauguration de la cérémonie de la 31ème édition d’été des Jeux mondiaux universitaires de la Fédération internationale du sport universitaire, qui constitue la deuxième rencontre entre le président chinois Xi Jinping et Son Excellence le président de la République, après le premier sommet sino-arabe de l’année dernière.

Il a ajouté que lors de cette visite, les gouvernements chinois et mauritanien ont signé un plan de coopération entre les deux pays dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route », qui permettra d’approfondir et d’élargir les échanges et la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’énergie, la construction d’infrastructures et d’autres domaines, afin d’améliorer le bien-être des deux pays et des peuples des deux pays. L’ambassadeur chinois a enfin réitéré la volonté de son pays de travailler avec la Mauritanie pour faire progresser les relations amicales et la coopération à un niveau encore plus élevé.

AMI