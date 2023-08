Bilan de la visite d’État de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani en Chine

Tels sont les temps forts du séminaire organisé par Radio Mauritanie sur le thème » Bilan de la récente visite en République Populaire de Chine de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République ».

La conférence est animée par des diplomates, experts et spécialistes des médias spécialisés dans les affaires mauritano-chinoises, tels que le ministre et ancien ambassadeur en Chine Hamoud Ould Ely, ministre et ancien ambassadeur Cheikh Sid’Ahmed Ould Babemine, expert des Affaires chinoises Dr Yarbana Ould Kharachi, Mohamed Lemine Ould Dah, expert social, professeur à l’Université Mamadou Sow, et Dr Adnan Salem Ould Cheibani, diplomate et chercheur en relations internationales.