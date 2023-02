Lamamra rencontre Guterres et ses homologues mauritanien et portugais

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a rencontré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres qui prendra part à l’ouverture du Sommet de l’Union africaine (UA), prévu samedi à Addis Abeba (Ethiopie), indique un communiqué du ministère.

« Au terme de sa participation aux travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l’UA, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a rencontré le Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres, qui prendra part à l’ouverture du Sommet de l’UA prévu le 18 février 2023 », lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les questions relatives à la coopération entre l’Algérie et l’ONU, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité et l’activation des solutions pacifiques des crises.

D’autre part, M. Lamamra a eu un entretien bilatéral avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Marzouk autour des principales questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil exécutif et du Sommet de l’UA, ajoute la même source.

« M. Lamamra a également eu des entretiens bilatéraux avec son homologue portugais, Joao Gomes Cravinho basées sur les relations de coopération entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement dans le cadre des préparatifs pour les prochaines échéances bilatérales susceptibles d’approfondir les liens d’amitié et de coopération entre l’Algérie et le Portugal, conformément aux dispositions du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération unissant les deux pays depuis 2005 », conclut le communiqué.

Source: endtv