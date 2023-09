L’Allemagne se crispe sur la question migratoire et en fait profiter l’extrême droite

Publié le 24/09/2023 à 17h27 dans sud Ouest ( France). Par David Philippot

En Allemagne, des files d’attente se forment devant les bureaux de demande d’asile et des conteneurs d’habitation sont installés à la hâte. Mais cette fois, la population ne suit pas le mouvement et l’extrême droite en profite

« Stopper le flux migratoire ! » : le slogan imprimé en noir sur la banderole blanche ouvre le cortège de 500 personnes dans la rue principale de Görlitz, une ville de Saxe. Tambours et sifflets rythment cette « promenade du lundi » dans les rues bordées d’immeubles aux façades baroques. L’immigration, comme une obsession : le mot revient immanquablement dans la bouche des participants quand on leur demande la raison de leur participation. En ce lundi de septembre, « comme toujours depuis deux ans », Manfred et Gundula sont fidèles au rendez-vous. Elle hoche la tête pour approuver quand il dit : « Trop c’est trop ! ». « L’immigration nous fait peur », poursuit l’agricultrice en retraite qui craint dans le détail « d’innombrables immigrés criminels, comme à l’ouest, qui reçoivent des prestations sociales sans travailler. Ou pire, comme dans vos banlieues ».

Vêtu d’un t-shirt noir orné d’une tête de loup, Manfred se plaint d’une frontière passoire avec la Pologne aux portes de la ville saxonne, « de ces migrants qui arrivent sans cesse par fourgonnette et de ces viols et meurtres sans fin ». Les chiffres officiels de la police fédérale en attestent : le nombre de personnes arrivées clandestinement en Saxe est en nette augmentation, plus de 6 300 personnes au premier semestre. Il a déjà doublé par rapport à 2022. Dans des proportions moindres qu’il y a deux ans, le pays est de nouveau confronté à un afflux de réfugiés en provenance de Biélorussie, via la Pologne et la République tchèque.

Source: sudouest.fr