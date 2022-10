L’Afrique était au rendez-vous de Daejeon pour adopter le Pacte pour l’avenir de l’humanité

Le Sommet s’est déroulé en présence d’une forte délégation africaine venue de 30 pays du continent

Le 7e Sommet mondial des dirigeants et responsables des villes et gouvernements régionaux organisé par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) (http://www.UCLGA.org), à Daejeon, Corée du Sud, du 10 au 14 octobre 2022, a réuni plus de 3 000 villes et gouvernements régionaux ainsi que leurs partenaires, pour discuter et adopter le Pacte pour l’avenir de l’humanité de CGLU, axé sur l’avenir des personnes, l’avenir de la planète et l’avenir du gouvernement.

Le Sommet s’est déroulé en présence d’une forte délégation africaine venue de 30 pays du continent. Les délégués africains ont participé à plusieurs activités des différents volets du Sommet et ont organisé de nombreuses sessions, parmi lesquelles une session d‘apprentissage par les pairs portant sur le thème « Promouvoir les principes d’une gouvernance efficace en Afrique », par l’Académie Africaine des Gouvernements Locaux (ALGA) de CGLU Afrique ; une session sur la célébration des 10 ans d’existence du REFELA (Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique) ; et une série de sessions sur l’agenda climatique, concernant notamment la participation des villes et des gouvernements régionaux à la prochaine COP27, qui se tiendra du 6 au 18 novembre 2022 à Charm-El-Cheikh, en Égypte.

Lors du Sommet, CGLU Afrique a signé 3 Mémorandums d’Entente (MoU) avec : 1. Mercociudades, l’association des villes et gouvernements locaux des pays membres du regroupement régional du Mercosur, en Amérique latine ; 2. la Section régionale Asie-Pacifique (ASPAC) de CGLU ; 3. L’Académie des gouvernements locaux de La Haye.

Toujours pendant le Congrès, un accord de partenariat a été conclu entre la ville de Xi’an en Chine et la Ville de Rabat au Maroc. Un accord a également a été signé entre la ville de Chefchaouen au Maroc et le Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU) portant sur le financement de la rénovation de l’éclairage public.

Le Congrès a été aussi le lieu de renouvellement des membres des organes dirigeants de l’organisation. À cet égard, l’Assemblée mondiale de CGLU a ratifié l’élection des membres du Conseil mondial, du Bureau exécutif mondial et des vice-présidents élus à l’issue du processus électoral mené par chaque section de CGLU.

En ce qui concerne la direction de CGLU qui devait être élue par le Conseil mondial de CGLU, y compris le Président, les co-Présidents, le Trésorier et le Président de la Commission permanente sur l’égalité des genres, la délégation africaine a invité les différentes sections de CGLU à adopter une approche consensuelle pour désigner les titulaires des postes précités. Cette approche embrasse les valeurs de responsabilités partagées, de collégialité et d’un objectif commun partagé pour le renforcement du mouvement municipal mondial.

La délégation africaine a rappelé que c’est cet esprit de promotion de la collégialité et du partage des responsabilités par consensus qui a été adoptée en 2021 pour gérer la transition de leadership occasionnée par la perte du mandat de l’ancien Président de CGLU (le Président d’honneur Mohamed Boudra). En d’autres termes les membres de la présidence ont accepté d’exercer le rôle de Président de CGLU à tour de rôle pour le reste de la durée du mandat du Président Boudra.

Tenant compte du succès et des avantages avérés de ce modèle pour le renforcement et la consolidation de l’unité de notre organisation qui est relativement récente, après mûre discussion et réflexion sur les risques et les avantages de l’approche consensuelle entre les délégués des différentes sections de CGLU, et grâce aux bons offices de la délégation africaine, la désignation de la direction de CGLU par consensus a finalement été adoptée, et cette direction a été élue comme suit :

Président de CGLU

Présidence collégiale par rotation : Carolina Cosse, Maire de Montevideo, Uruguay, Amérique Latine – LATAM (année 1) ; Ibrahim Altay, Maire de Konya, Turquie, Moyen-Orient et Asie de l’Ouest – MEWA (année 2) ; Yan Van Zanen, Maire de La Haye, Pays-Bas, EUROPE (année 3) ;

Lee Jang-Woo, Maire de Daejeon, Corée du Sud, Asie-Pacifique – ASPAC (année 4).

Co-présidents de CGLU

Li Mongyuan, Maire de Xi’an, Chine, ASPAC

Stofile Bekhe, Président de SALGA, Afrique du Sud, AFRIQUE

Kulginov Altay, Maire d’Astana, Kazakhstan, EURASIE

Berry Vrbanovic, Maire de Kitchener, Canada, NORAM

Johnny Araya, Maire de San Jose, Costa Rica, LATAM

Trésorière de CGLU

Rhalalou Asmaa, Maire de Rabat, Maroc, AFRIQUE

Présidente de la Commission permanente de CGLU sur l’égalité des genres

Fatimetou Abdel Malick, Présidente de la Région de Nouakchott, Mauritanie, AFRIQUE

Nominations spéciales pour la Représentation de CGLU

Ambassadeurs pour le Pacte pour l’Avenir de l’Humanité

Ambassadeur pour l’Avenir des Personnes, Ada Colau, Maire de Barcelone, EUROPE

Ambassadeur pour l’Avenir de la Planète, Anne Hidalgo, Maire de Paris, EUROPE

Ambassadeur pour l’Avenir du Gouvernement, Yucel Yilmaz, Maire de Baukesir, MEWA

Envoyés spéciaux

Envoyé spécial pour le nouvel agenda urbain, Carlos Martinez, Maire de Soria, EUROPA

Envoyé spécial pour les systèmes alimentaires, Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen, AFRIQUE

Envoyée spéciale pour la liberté, la solidarité et la lutte contre la violence contre les dirigeants politiques locaux, Mme Carola Gunnarsson, maire de Sala, EUROPA.

Enfin, l’Assemblée générale a reçu plusieurs offres d’accueil du Congrès mondial de CGLU en 2026. Les candidatures reçues sont les suivantes : Ville du Caire, Égypte ; Ville de Tanger, Maroc ; et Chypre. Il a été demandé au Secrétariat Mondial de CGLU de poursuivre les négociations avec les différentes candidates afin d’élaborer un dossier de candidatures consolidé à soumettre au prochain Conseil Mondial de CGLU à Konya, Turquie en 2023.

