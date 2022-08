Fatimetou Mint Abdel Malick : Femme de passion et de conviction

On ne présente plus la présidente de la Région de Nouakchott Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, la première mauritanienne à ce poste de l’histoire du pays et dont la grande réputation au pays lui a valu d’être régulièrement sur très grande longueur d’avance sur ses concurrents, même ceux soutenus officiellement ou officieusement de présider aux destinées de la mairie de Tevragh Zeina pendant plus de deux décennies.

Une femme qui fait la notoriété de son pays

La notoriété inégalable de Mint Abdel Malick dépasse même les frontières de son pays la Mauritanie, pour conquérir l’Afrique, le monde arabe et l’Europe.

Son palmarès que nous présenterons de manière non exhaustive ci-dessous, lui attribue tous les atouts pour hisser au haut de la pyramide Etat, dont une entrée majestueuse dans le gouvernement, afin de faire bénéficier aux citoyens, ses performances et succès d’élue dévouée aux causes patriotiques.

Femme leader incontesté d’aujourd’hui, Mint Abdel Malick se mobilise sur tous les fronts, dans la lutte nationale et mondiale contre le changement climatique, réclame la mise en place de protections sociales, mène de front la lutte contre la crise de COVID-19, s’engageant corps et âme à améliorer la vie de toutes et tous et suscitant chez les mauritaniens l’espoir d’un avenir meilleur.

C’est ce combat mené sans répit depuis dans années dans son pays et sur le front international qui vient de la consacrer récemment au poste de présidente de l’association des présidents des conseils régionaux de Mauritanie, ce syndicat qui comprend des personnalités populaires qui ont unanimement béni cette élection méritée d’une combattante infatigable.

Femme engagée et dynamique

Engagée de nature, Mint Abdel Malick a rassuré ses collègues, après les avoir remerciés pour la confiance témoignée de sa détermination, à travailler sans relâche dans la coordination et la concertation pour atteindre les objectifs de développement régional.

Femme de passion et de conviction, la présidente de la Région de Nouakchott avait consacré sa carrière au service des Collectivités locales. Elle a passé en effet de 2001 à 2018, 17 années en tant que maire de la commune de Tevragh Zeïna. A travers ses combats, elle a constitué un moteur dans l’évolution des femmes dans la société mauritanienne qui, comme toutes les sociétés de l’Afrique du Nord se cherchent entre modernité et traditions ancestrales à la fois. C’est en mai dernier également que la présidente du Conseil régional de Nouakchott, membre du Bureau l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), a été élue à l’unanimité Présidente de CGLUA – Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique.

« Fatimetou Mint Abdel Malick : l’expérience qui fait la différence », c’est aussi l’hommage que le CLGUA lui a rendu dans sa revue « la maire du mois », disant qu’elle « compte parmi les acteurs clés du mouvement municipal africain de la dernière décennie », rappelant qu’elle est restée, dans sa lutte contre la pandémie du Covid-19, proche des populations, initiant des formations, organisant et supervisant des distributions de masques et de produits d’hygiène et de désinfection.

Fatimetou Mint Abdel Malick force l’admiration

L’engagement sans pareil de Mint Abdel Malick lui a également valu d’être décorée par la France de la médaille de Chevalier de la Légion d’honneur, soit la plus haute décoration honorifique française.

C’est l’ambassadeur français Robert Moulié, qui au nom du président Emmanuel Macron, lui a remis cette distinction, en reconnaissance d’engagement en faveur de la modernisation de la Mauritanie, pour sa proximité avec les valeurs portées par la France, et pour son action en faveur des femmes et des populations vulnérables mauritaniennes et de la protection de l’environnement », explique un communiqué de l’ambassade de France.

Fatimetou Abdel Malick a été également sacrée en 2013 Championne pour la Résilience par les Nations-Unies et la même année décorée de la médaille de Chevalier d’ordre d’honneur du Congo Brazaville puis en 2005 de la médaillée de la FAO.

Mme Fatimetou Mint Abdel Malick est née le 28 septembre 1958 . Elle a été élue Maire de Tevragh-zeina en 2001, et a été réélue en 2006, 2011 et élue présidente de la région de Nouakchott en 2018.

A la suite de ses études en informatique en Belgique et dès son retour à Nouakchott, elle monte une société de prestation informatique, MINFE. Elle devient ensuite administrateur réseaux pour la Banque de l’Habitat avant de commencer sa carrière politique. Sa première mission a lieu au ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. Elle y obtient le poste de secrétaire générale, une percée remarquable puis elle est chargée de mission auprès du cabinet du premier ministre.