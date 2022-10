L’action du Gouvernement | Rapide info

L’action du Gouvernement s’est appuyée sur les quatre grands axes mentionnés dans le plan d’action du gouvernement portant sur : un Etat fort moderne et au service du citoyen ; une économie résiliente et engagée sur le chemin de l’émergence ; un capital humain valorisé au service du développement et une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même.

Dans ce contexte, le Gouvernement de Mohamed Ould Mohamed Cheikh El Ghazouani a à son actif des réalisations importantes dans divers secteurs au cours de la période allant de septembre 2020 à septembre 2022, dans un contexte général dans lequel le plan d’action du gouvernement a été mis en œuvre malgré les circonstances qui ont caractérisé cette période au niveau national et international notamment celles liées à la propagation du virus Covid-19 et aux conflits géostratégiques qui ont éclaté à la suite de la crise en Europe de l’Est.

Ces circonstances difficiles n’ont pas découragé la détermination de l’État à préserver son caractère social, dans lequel le président de la République a souligné qu’il est fermement convaincu qu’il ne laissera personne sur les bancs des touches, car il a continué à mettre en place toutes les mesures visant à relancer l’activité économique et à alléger la charge des institutions concernées, ainsi qu’à soutenir le pouvoir d’achat du citoyen.

Les différentes mesures prises par l’État ont permis d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, de soutenir la stabilité des prix et de maintenir l’activité des établissements touchés par la crise sanitaire.

L’action du gouvernement s’est appuyée sur le dialogue et la concertation avec tous les acteurs économiques, les partenaires sociaux et les acteurs de la société civile, dans le cadre d’un processus participatif visant à faire de la voie de la construction d’une nouvelle nation et une réussite à travers une vision claire.

