L’accord fiscal entre l’Algérie et la Mauritanie sera révisé octobre prochain.

Le ministre des Finances, Laaziz Faid a annoncé, mercredi, à Nouakchott, en Mauritanie, qu’il sera procédé à partir du mois d’octobre prochain, à la révision de l’accord fiscal et des procédures douanières entre l’Algérie et la Mauritanie.

Il a expliqué que cette révision a pour but d’accompagner les institutions et les opérateurs et de renforcer les échanges économiques entre les deux pays.

M. Faid a indiqué qu’en vue de développer les relations économiques et commerciales entre l’Algérie et la Mauritanie « tous les moyens fiscaux et douaniers disponibles seront exploités ».

Le ministre a indiqué à ce titre, que le Directeur général des douanes mauritaniennes sera en Algérie à partir du mois d’octobre prochain, sur instruction du ministre mauritanien des finances en vue d’examiner toutes les facilités accordées aux institutions et aux opérateurs dans les domaines douanier et fiscal ».

L’impact du projet routier Tindouf Zouerate mis en évidence

Le ministre a également évoqué le projet routier Tindouf- Zouerate qu’il a qualifié de « projet du siècle » après la route transsaharienne.

Faid a souligné que cette route favorisera « une vie économique » et aura un impact non seulement sur les institutions et opérateurs économiques, mais aussi sur les populations de la région, compte tenu du rôle qu’elle aura dans le rapprochement des deux peuples.

Il a également affirmé que d’autres projets seront mis en œuvre ultérieurement dans le cadre de la concrétisation de la coopération sud-sud que l’Algérie a initiée.

Faid a cité, entre autres, une école d’études paramédicales et un centre de formation professionnelle prévus dans le cadre du projet routier Tindouf-Zouerat, ainsi qu’un vaste programme de formation des cadres mauritaniens au niveau des instituts relevant du secteur financier en Algérie.

Source:lalgerieaujourdhui.dz