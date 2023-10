La violence politique et la mer calme poussent les pirogues vers les îles Canaries La route d’émigration la plus meurtrière vers l’Espagne est désormais la plus fréquentée

Il y en avait déjà plus de 5 000 en octobre, et le nombre cumulé atteignait 14 976 fin septembre. Le flot de Sénégalais embarquant sur la route de l’Atlantique pour rejoindre les îles Canaries se rapproche du record de 31 000 subsahariens arrivés lors de la crise des cayucos de 2006.

Il s’agit de la plus grande avalanche connue d’Espagne , bien que moins grave politiquement que l’avalanche de 15 000 migrants en 48 heures sur Ceuta en mai 2021.

Le mouvement des personnes entre le Sénégal et les îles Canaries atteint le niveau d’une crise migratoire, même si ses proportions ne résistent pas à la comparaison avec celle de l’Italie. Dans ce pays, à la mi-septembre, plus de 123 000 migrants étaient déjà arrivés cette année ; et sur l’île de Lampedusa , cet été , on a enregistré des arrivées record de 5 000 personnes en une seule journée ; Le plus grand enregistré à El Hierro n’a pas dépassé les 900.

Ce 12 octobre, 648 migrants sont arrivés aux îles Canaries, traversant l’Atlantique depuis l’Afrique, pour un périple de 1 500 kilomètres. Jusqu’à présent cette année, la route de l’Atlantique – qui est la plus dangereuse pour atteindre l’Espagne – dépasse de 4.500 personnes les 10.487 que l’Intérieur a compté traversant la Méditerranée à travers le détroit de Gibraltar et la mer d’Alboran vers la péninsule et les îles Baléares.

1- Ce qui pousse les migrants dans cette vague de cayucos

À la pauvreté, qui en est la raison habituelle, s’ajoute désormais une explication politique et climatologique. Et les deux se superposent à la létalité de la traversée, la pire au monde, avec plus de 900 morts jusqu’à présent cette année.

La raison climatique est liée à la période de calmes atlantiques , ou d’épisodes de vagues basses, lors du voyage vers les îles Canaries. Le retour du vent en automne ferme cette fenêtre d’opportunité, ce qui incite davantage les migrants à tenter de profiter de la bonne mer.

Mais le facteur politique pèse davantage.

En août 2022, les élections se sont terminées avec la victoire du président sénégalais Macky Sall et de l’opposition. Depuis, l’instabilité n’a pas diminué.

En juin dernier, les manifestations de rue contre le président avaient fait 23 morts , selon Amnesty International. La persécution des opposants s’est intensifiée dans tout le pays, provoquant un flot d’exilés que Dakar n’a guère réussi à endiguer. « Dans une crise comme celle-ci, cela ne fait pas de mal au pouvoir si ses ennemis s’en vont », explique une source policière spécialiste de l’émigration africaine.

En juillet dernier, avant que la situation ne dégénère, le Ministère de l’Interieur a fait part de ses craintes à ses partenaires européens : une vague migratoire en provenance d’Afrique approchait. Et l’Espagne a exhorté l’UE à convenir d’une réglementation pour ces situations. L’Espagne dispose de contacts et d’informations directs au Sénégal, en Gambie, au Niger et en Mauritanie, grâce à des accords qui lui permettent de déployer des gardes civils et des policiers sur leurs territoires pour surveiller le départ des cayucos.

Fin juillet, l’incarcération du leader de l’opposition, Ousmane Sonko , a réactivé la séquence d’émeutes et de représailles. Le Sénégal est devenu un pays dangereux pour l’opposition.

2- Ce que font les migrants à leur arrivée

Tous ceux qui ont été secourus ou interceptés à leur arrivée en Espagne – maintenant le passage désespéré des cayucos qui arrivent aux îles Canaries – subissent d’abord un examen et des soins d’une ONG , généralement la Croix-Rouge. Lorsqu’ils se remettent de la déshydratation et du froid de plus de 48 heures de traversée – dans le cas de la vague actuelle, déjà transférée vers d’autres îles – ils passent devant les agents de la Police Immigration, qui leur donneront un numéro d’identité et ils demanderont au premières questions : qui ils sont, d’où ils viennent, où ils vont, de quelles vulnérabilités ils souffrent (personnes âgées, malades, mineurs, femmes)… et s’ils ont besoin de protection.

La grande majorité des nouveaux arrivants demandent l’asile. Il ne s’agit pas seulement de ce que les ONG peuvent leur conseiller, ni de ce que les migrants qui les ont précédés ont recommandé par téléphone : il est obligatoire pour l’Intérieur et les Affaires sociales de connaître la vulnérabilité de l’arrivée irrégulière . Et parmi les facteurs de vulnérabilité, il y a le besoin d’un abri.

L’année dernière , 118 482 personnes ont demandé l’asile en Espagne , selon la Commission espagnole d’assistance aux réfugiés (CEAR). L’Espagne est le troisième pays à partir duquel les demandes d’asile sont les plus demandées en Europe, après la France et l’Allemagne. Le total européen en 2022 était de 963 067 demandes. Madrid (47 658 demandes), l’Andalousie (11 722) et la Catalogne (10 296) arrivent en tête de liste par autonomies.

Le Sénégal ne fait pas partie des dix principales origines des demandeurs d’asile en Espagne en 2022, mais sa violente instabilité politique le fera grimper dans les statistiques en 2023.

3- Pourquoi la majorité n’obtient pas la résidence légale

En moyenne,seuls 16 % des demandeurs d’asile se verront accorder l’asile par le gouvernement. Ils sont inférieurs de 22 points à la moyenne européenne ; mais en pourcentage et non en quantité : les autres pays ne constituent pas la frontière extérieure de l’UE et enregistrent beaucoup moins de demandes.

Autrement dit, moins d’une personne sur quatre arrivant aux îles Canaries lors de cette vague obtiendra l’asile. Le refuge est accordé aux étrangers qui prouvent qu’ils risquent la mort s’ils retournent dans leur pays, ou qu’ils risquent de subir des traitements inhumains, des persécutions et des emprisonnements pour des raisons politiques ou religieuses, leur race ou leur orientation sexuelle.

C’est pourquoi une femme fuyant la guerre au Soudan ou un homosexuel iranien a plus de chances d’obtenir l’asile qu’un agriculteur essayant d’échapper à la pauvreté au Maroc. La loi ne prévoit pas l’asile pour ceux qui fuient la précarité … Et c’est précisément la raison qui pousse pratiquement tous les immigrés arrivant en Espagne à traverser la mer. Mais il n’est pas certain que ce soit le cas de la majorité des passagers de cette vague de pirogues. Issus d’un Sénégal instable, ils sont plus proches des raisons de concession.

Une fois la procédure d’asile entamée, la loi prévoit une réponse de l’administration dans un délai de 60 jours. Mais il y a une telle accumulation de demandes à résoudre (108 000 l’an dernier) que le retard atteint 17 mois (moyenne calculée par Eurostat en 2021).

4- Qu’arrive-t-il aux migrants rejetés par l’Espagne

Lorsque les autorités parviennent enfin à surmonter l’ embouteillage bureaucratique qui fait que les délais de résolution ne sont pas respectés , l’octroi ou le refus de l’asile doit être officiellement notifié à la personne qui le demande. Et cette procédure peut devenir kafkaïenne.

L’étranger en attente d’obtention de l’asile peut circuler librement à travers l’Espagne. Mais, incapable de gagner sa vie dans des conditions normales, il n’aura pas d’adresse fixe ou n’en informera pas les autorités. Sa dernière adresse connue sera le Centre de Séjour Temporaire où il a été hébergé. Autrement dit, il sera très difficile de vous prévenir de l’expulsion.

Une fois le refus notifié, le processus s’accélère : l’Intérieur dispose de 15 jours pour donner son accord à l’expulsion de l’étranger entré irrégulièrement et qui n’a pas obtenu l’asile. Et si vous êtes convoqué pour un vol de rapatriement , celui-ci doit décoller dans un délai maximum de 72 heures, sinon la convocation ne sera plus valable, comme l’ont établi la justice.

Des sources policières ont informé EL PERIÓDICO que l’Intérieur prépare de nouveaux vols pour rapatrier les migrants des îles Canaries. Les derniers vols retour ont eu lieu en mars dernier.

5-Comment la vague de migrants affecte les îles Canaries – Relation État

L’arrivée rapide de milliers de personnes sur des petites îles comme El Hierro provoque un épuisement rapide des ressources d’accueil et, souvent, une nervosité de la population. Ils profitent généralement des forces d’extrême droite et de gauche de l’arc politique, les premières pour propager la xénophobie et dénoncer le laxisme des autorités face à une « invasion » ou les secondes pour accuser ces mêmes autorités d’ arbitraire et de racisme envers les défavorisés.

La tension monte également parmi les politiciens. L’Intérieur emmène les adultes des points de concentration de migrants tels que le quai de La Restinga à El Hierro, pour disperser la pression sur d’autres îles. Mais les mineurs qui arrivent non accompagnés relèvent de la compétence régionale.

Le président des Îles Canaries, le nationaliste Fernando Clavijo , a crié contre le gouvernement en attendant que les Affaires sociales amènent d’autres communautés à accepter une répartition des mineurs qui s’accumulaient dans les îles. L’accord est intervenu cette semaine. Et il a crié contre l’Intérieur, exigeant qu’un commandement unique soit organisé pour faire face à cette crise, comme cela a été le cas lors de la crise des Cayucos de 2006, sous la direction de la vice-présidente du gouvernement de l’époque, María Teresa Fernández de la Véga .

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska , a répondu en rappelant que les efforts de son département ont réussi à stopper 40% des départs de pirogue depuis les côtes africaines. Il y a 7 000 migrants interceptés en Mauritanie qui allaient se rendre aux îles Canaries , et 4 000 au Sénégal.

Mercredi dernier, Marlaska s’est rendu pour la quatrième fois à Nouakchott pour demander aux autorités davantage de surveillance de ses côtes. Et lundi prochain, il s’envole pourles îles Canaries, où le dernier anneau de tension politique est celui des forces de police.

Au quai de La Restinga, dans les pires moments, il n’y a qu’un seul garde civil, a dénoncé Clavijo . L’effectif de l’institut armé d’El Hierro a été augmenté de 18% , a réagi l’Intérieur, et dix agents de la police de l’immigration ont été nommés, en plus des gardes anti-émeutes des groupes de réserve et de sécurité.

