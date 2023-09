Clavijo exige un plus grand soutien de l’État face à la crise migratoire…

Publié dans noticiaspress- le 11 septembre 2023

Le président explique par lettre les difficultés que traverse l’archipel face à l’augmentation considérable des migrants vers les îles.

Clavijo exige que le premier ministre se rende aux îles Canaries pour constater par lui-même les lacunes du réseau d’accueil.

Le président des Canaries demande également une rencontre avec le président de la Commission européenne pour exiger une coopération plus efficace de la part de l’UE.

Le président des îles Canaries, Fernando Clavijo, a envoyé hier, lundi 11 septembre, une lettre au président du gouvernement intérimaire espagnol, Pedro Sánchez, pour exiger une plus grande implication de l’État dans la gestion de l’arrivée des migrants aux îles Canaries dans une crise humanitaire qui touche déjà tout l’archipel. Dans sa lettre, Clavijo explique au président que les ressources disponibles sur les îles sont limitées compte tenu de l’augmentation significative des arrivées de migrants enregistrées ces dernières semaines. Outre cette initiative, le président des îles Canaries a également demandé des rencontres avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et avec la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, pour exiger une plus grande implication de l’UE.

En raison de l’impact direct que l’immigration a sur la gestion des services publics fondamentaux offerts par la Communauté Autonome des Îles Canaries, indique Fernando Clavijo dans une pétition soutenue par la FECAI, il est nécessaire que la Présidence du Gouvernement de l’État assume cette crise humanitaire de la plus haute urgence et coordonner, en collaboration avec le Gouvernement des Îles Canaries, toutes les actions qui correspondent aux différents ministères aux pouvoirs directs.

Fernando Clavijo suggère également que le gouvernement espagnol en exercice doit demander la plus grande implication de l’Union européenne (UE) pour garantir le rôle de transit qui correspond aux îles Canaries en tant que frontière sud de l’UE. « Parce que les Canaries ne peuvent pas assumer seules la pression migratoire de l’UE et que nous avons besoin du ferme soutien des institutions, ainsi que de la solidarité partagée de tous les États membres », souligne le président des Canaries pour exiger « une juste et un financement adéquat. » qui nous permet de faire face à la gestion du défi migratoire. Dans ce domaine, le président Clavijo souligne l’importance d’accorder une attention adéquate aux mineurs migrants non accompagnés qui parviennent à atteindre les côtes des îles Canaries, une zone de gestion qui relève de la couverture de la communauté autonome.

Dans sa lettre au président du gouvernement intérimaire, Clavijo demande également à Pedro Sánchez de s’installer aux Îles Canaries « le plus tôt possible » afin que le Premier ministre puisse se renseigner directement sur la situation actuelle, comme ainsi que « d’aborder, avec les îles Canaries, le travail difficile qui l’attend dans le domaine de la gestion des migrations » et qui se complique pendant les mois d’été.

Fernando Clavijo a souligné la nécessité d’avoir un commandement unique pour la coordination de toutes les actions des administrations publiques liées à l’arrivée des migrants aux îles Canaries et, dans ce domaine spécifique, il rappelle que ce commandement unique de coordination a été ce qui a permis en 2006 apporter une réponse efficace à l’arrivée de migrants. « Et maintenant nous exigeons », a déclaré le président des Canaries, mais « la réponse dépend désormais de six ministères (Intérieur, Étrangers, Migrations, Mineurs, Défense et Développement), où les Canaries n’ont pas un seul interlocuteur pour préparer et élaborer une stratégie coordonnée. En ce sens, Clavijo a évoqué le dialogue ouvert avec le ministre Escriva pour renforcer l’attention, « car il reconnaît qu’il y a une augmentation des arrivées ».

Lettre à la Commission européenne

Outre la lettre adressée au prémier ministre Pedro Sánchez, le chef de l’exécutif des Canaries a également envoyé une demande de rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et avec laCommissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, pour exiger l’implication de l’UE dans la gestion de cette crise migratoire aux îles Canaries, ainsi que le déploiement efficace de Frontex (que l’Espagne doit demander) et la multiplication du soutien aux îles comme porte d’entrée vers l’Europe. « Ce que nous exigeons, c’est une politique migratoire européenne bien coordonnée, humanitaire, efficace et sûre, qui tienne compte des réalités spécifiques des régions ultrapériphériques », a déclaré Fernando Clavijo dans sa communication aux hauts responsables de l’UE. « en particulier ceux qui sont confrontés aux conséquences importantes d’arrivées massives et constantes de migrants. » Pour cette raison, insiste le président des Canaries, « nous voulons attirer une attention particulière aux besoins des RUP qui s’occupent de migration, y compris les personnes en situation de vulnérabilité, comme les mineurs non accompagnés, comme c’est le cas aux Canaries, qui ont des besoins spécifiques pour soutenir leur inclusion sociale.

Dans ce scénario, le gouvernement des îles Canaries exige que l’UE fournisse un financement adéquat et adapté pour gérer ces défis migratoires spécifiques et la mobilisation des ressources du Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) pour soutenir de manière adéquate les efforts des États membres dans le domaine des migrations. En outre, le gouvernement régional souhaite renforcer dès le début les relations directes avec les ambassades espagnoles en Mauritanie et au Sénégal, ainsi qu’avec les autorités des deux pays, pour élargir les relations et la coopération avec ces territoires, qui sont des zones prioritaires de l’action du gouvernement des Îles Canaries dans le monde extérieur.

Dans les prochaines semaines, une délégation de la Présidence du Gouvernement des Îles Canaries se rendra au Sénégal et en Mauritanie pour mettre à jour l’agenda institutionnel et les tâches de coopération avec ces pays africains et, en outre, se renseigner sur le terrain, notamment dans le cas du Sénégal, de la crise sociale et économique actuelle et la réactivation des pirogues qui arrivent depuis des mois aux îles Canaries en provenance des côtes sénégalaises. Avec ce voyage, le Gouvernement des Îles Canaries entend renforcer les projets de coopération en cours dans une zone géographique dans laquelle la communauté autonome envisage d’élargir son soutien et son travail pour faire face à la crise migratoire actuelle.