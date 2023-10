La réserve algérienne contenue dans la déclaration du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel tenue au siège de la Ligue, au Caire, aujourd’hui 11 octobre 2023 :

Le Conseil des ministres de la Ligue arabe a publié mercredi au Caire une résolution décrivant les stratégies politiques visant à mettre fin à l’agression sioniste contre la bande de Gaza et à établir la paix et la sécurité dans la région. Cependant, certains pays membres, dont l’Algérie, ont exprimé des réserves sur certaines phrases de la résolution. Plus précisément, ils se sont opposés à l’idée d’assimiler le droit inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination aux actions de l’entité sioniste, qui méprise ouvertement les chartes et résolutions internationales.

La délégation de la République Algérienne Démocratique et Populaire se distancie de tout ce qui équivaut au droit inaliénable du peuple palestinien.

Agir en autodétermination pour établir un État souverain aux frontières de 1967 et les pratiques de l’entité sioniste qui violent les conventions, résolutions et la légitimité internationale.

قرار الدورة غير العادية بتاريخ 11-10-2023