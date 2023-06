La question d’un remaniement n’est pas sur la table.

La question d’un remaniement n’est pas sur la table pour le moment, d’autant plus qu’un remaniement ministériel a été effectué au cours des derniers mois, et comprenait les portefeuilles de l’éducation, de l’agriculture, de l’emploi, de l’innovation, des transports, de l’environnement, de la culture et de l’élevage.

Et un remaniement partiel y a été apporté également en mars 2022, comprenant 15 portefeuilles.

Tout en continuant à contenir l’impact négatif de la crise économique mondiale sur les populations, en particulier les groupes les plus vulnérables, le gouvernement a d’abord réformé la croissance dans tous les secteurs de l’économie, en l’orientant vers la création d’emplois et la réduction des inégalités.

Ensuite, des actions ont été entreprises pour améliorer la qualité et la proximité des services publics, contrôler le prix des produits de première nécessité, maintenir l’approvisionnement du marché, permettre aux citoyens d’accéder aux services médicaux de base, construire des écoles républicaines et renforcer la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens.

Au final, l’évaluation de la performance des ministères est effectuée en permanence en termes de traitement des différents dossiers traités par chaque ministère.

Les observateurs et les analystes avertis s’accordent à reconnaitre que la Mauritanie a renforcé son profil d’Etat moderne au service du citoyen, s’employant à créer une économie résiliente et contribuant à l’avènement d’une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même, tout en valorisant le capital humain au service du développement.