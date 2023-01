La presse du Makhzen accuse à tort des journalistes mauritaniens.

J’ai lu comme d’autres professionnels des médias mauritaniens, les mensonges de la presse du Makhzen et le fait d’avoir attribué à nous journalistes mauritaniens, auprès de plusieurs sites marocains, un communiqué qui n’a été publié par aucun regroupement de presse en Mauritanie, dans lequel, elle prétend faussement avoir répondu à l’ambassadeur d’Algérie à Nouakchott, Mohamed Benattou.

La fausseté des jaunes sites marocains et, malheureusement, leurs affidés parmi les sites mauritaniens, dans l’intention de nuire aux relations mauritano-algériennes, après le grand rapprochement entre les deux pays frères, leur signature de plusieurs accords, la construction des ponts de communication économique et sociale en commençant par la réalisation de la route (Zouerate-Tindouf), a été mise à découvert, à travers le spectacle du présumé communiqué, révélant davantage les démarches malsaines de ses instigateurs.

L’histoire a commencé au lendemain de l’annonce de l’ouverture d’une exposition de produits algériens à Nouakchott, dans l’un des sites d’information à la crédibilité suspecte et à l’intention douteuse, accusant le ministère mauritanien du commerce d’avoir violé les lois réglementant les expositions après avoir accepté de faire venir une « Khaîma » (tente) de l’extérieur de la Mauritanie pour exposer le commerce algérien.

Une information destinée à créer du faux et à surfer sur son contenu pour porter atteinte aux liens de la Mauritanie et de l’Algérie, bien que le ministère algérien du Commerce soit l’organisateur et responsable de l’exposition.

La réponse est venue donc de l’ambassade d’Algérie à Nouakchott, dont la réplique a été également une raison de plus pour exploiter la réaction, afin de susciter l’engouement et l’obstination dans les tentatives de nuire aux relations des deux pays frères, et de mentir aux journalistes mauritaniens.

Le communiqué qu’on dit, avoir été publié, ne l’a été que dans la presse du Makhzen et dans un, site mauritanien orphelin et relayé entre les deux, dans le cadre d’une facétie ayant des objectifs clairs et des raisons connues.

Cette méthode de mensonge ne nuira pas aux relations de la Mauritanie et de l’Algérie, puisque ce sont des relations basées sur la fraternité, le bon voisinage et les intérêts communs et tissées tout au long d’une longue histoire dans laquelle l’Algérie a toujours été le fervent partisan, frère et ami proche de la Mauritanie. .

Ali Ahmed Salem, directeur général

Traduit par Rapideinfo

Source: Echourouq. Net