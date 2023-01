Foire des produits algériens à Nouakchott : le CREA signe un accord avec le patronat mauritanien.

Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a signé un accord de coopération avec l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM). Cet accord intervient en marge de la Foire des produits algériens à Nouakchott (Mauritanie).

L’accord a été signé par le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, et le président de l’Union nationale du patronat mauritanien, Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed.

La cérémonie de signature s’est déroulée en marge de la Foire des produits algériens, prévue à Nouakchott jusqu’au 24 janvier pour “faire connaître les produits algériens de qualité supérieure des différents secteurs économiques et faire leur promotion dans ce pays frère”, selon le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

L’exposition “permet aux entreprises algériennes d’établir des partenariats fructueux”, a indiqué la même source.

Organisée au Palais des Congrès de Nouakchott sous l’égide du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, cette manifestation économique réunit 150 entreprises représentant les secteurs de l’agroalimentaire, des services, de la mécanique, de la sidérurgie et de la métallurgie, de l’énergie, de la chimie et de la pétrochimie et des industries électriques et électroniques.

Des sociétés versées dans le bâtiment et matériaux de construction, les textiles, le cuir et le prêt-à-porter participent également à cette cinquième édition de l’Exposition des produits algériens à Nouakchott.

Source: maghrebemergent