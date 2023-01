Mise au point de l’Ambassade d’Algérie en Mauritanie

L’Ambassade d’Algérie s’étonne de voir une série d’articles inspirés par des réseaux occultes d’une officine « diplomatique » d’un pays notoirement connu pour sa haine de l’Algérie et voulant, par tous les moyens, saborder et chahuter la coopération algéro-mauritanienne, depuis la dynamique qui lui a été insufflé par la visite d’Etat qu’a effectuée SEM le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, en Algérie il y a une année.

Le plus étonnant, encore est que l’un de ces sites complices de cette cabale médiatique méprisable, qui n’a de nom mauritanien que parce qu’il a été créé en Mauritanie, se trouve être domicilié au Canada et sa page Facebook contenait un numéro de téléphone dont l’indicatif international trahissait ses commanditaires d’un autre pays, jusqu’à ce qu’on lui intime l’ordre de le changer.

Quant aux autres sites, connus sur la place médiatique pour leur enrôlement intéressé par une pseudo représentation « diplomatique » qui a transformé ses bureaux en salle de rédaction et les paye, rubis sur l’ongle, pour chaque phrase et article exécrables et mal intentionnés, basés sur le mensonge et le travestissement des faits, leur honteuse servitude révèle un manque flagrant de professionnalisme et trahit une marque de fabrique bien identifiée de leurs maitre-chanteurs.

Pour en revenir au prétexte avancé de manière fallacieuse pour s’attaquer, non pas seulement à l’Algérie, mais honteusement, à des institutions souveraines de la Mauritanie, les mêmes sites reproduisent les mêmes énormités. Pour rappel, l’Algérie eu des expériences d’exposition similaire dans d’autres pays, et personne n’a rien trouvé à dire sur les chapiteaux venus d’Alger.

Ces médias, chauffés à blanc, sont d’un autre temps, justement, dans un pays qui garantit, aujourd’hui, la liberté de la presse, sentent lune instrumentalisation nauséabonde de la part d’agents extérieurs habitués à l’achat des consciences et des plumes. Cette intrusion extérieure dans le paysage médiatique d’un Etat souverain est d’une ignominie condamnable et à combattre par les institutions concernées. Que ces sites embrigadés par des moyens léonins (Visas, voyage d’agrément, publicité, corruption et enveloppes financières) n’ont aucune crédibilité, ni impact au sein de l’opinion publique sensée.

Car ils ne sont, depuis longtemps, que des porte-voix vassaux et ne servent que l’ego surdimensionné de leur « rédacteur en chef » basé à Nouakchott.

Pour rappel la Mauritanie et l’Algérie sont deux pays voisins et frères unis par une histoire sans entache et un avenir prometteur. Rien ne pourra chahuter ce destin, ni le contrarier.

Et, c’est justement parce que cet avenir commun inexorable est fondé sur le respect mutuel, la coopération de bonne foi et les intérêts mutuels au bénéfice des deux peuples, que cela fait mal à une certaine partie engluée dans ses rêves expansionnistes chimériques et croyant que la Mauritanie est sa chasse gardée.

Les commanditaires de ces mercenaires de la plume vont certainement redoubler de voracité et de haine quand les travaux de réalisation de la route Tindouf-Zouérate débuteront prochainement. Ils s’attaqueront alors à tout le gouvernement, voire, l’Etat mauritanien souverain, pour dire pourquoi l’Algérie a ramené ses camions, ses engins, ses ingénieurs et techniciens.

C’est juste pitoyable !

Ambassade d’Algérie en Mauritanie