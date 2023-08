La ministre de l’Emploi reçoit le chef de la mission européenne en Mauritanie.

La ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zeinebou Mint Ahmednah, a reçu, lundi, en son bureau à Nouakchott, M. Jean-Marc Duerbe, chef de la mission de coopération européenne en Mauritanie.

Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur la coopération entre le département de l’Emploi et de la Formation professionnelle et l’Union européenne, notamment sur les questions liées à l’emploi et à la formation professionnelle.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Cheibeta Habib Sidi Maouloud, et de plusieurs cadres du département.