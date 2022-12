La ministre de l’Action sociale reçoit le représentant résident du PNUD.

La ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Saviya Mint Ntehah, a reçu, mercredi en son bureau à Nouakchott, le Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans notre pays, M. Mansour N’Diaye.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer et de développer la coopération entre notre pays et les Nations Unies, en particulier dans le domaine de l’enfance, de la famille et de la protection sociale.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Aly Silly Soumaré et de plusieurs cadres du département.