La Mauritanie s’engage à garantir la santé grâce au respect du RSI.

La Mauritanie s’engage à garantir la santé publique grâce au respect du RSI.

Le directeur général de la Santé, M. Mohamed Mahmoud Ould Ely Mahmoud a présidé la cérémonie d’ouverture de l’atelier de développement du plan d’action annuel pour le renforcement des capacités relatives au règlement sanitaire international (RSI 2022).

Cet atelier, organisé par le ministère de la Santé avec l’appui de l’OMS, vise à renforcer la capacité du personnel de santé, à détecter et à réagir efficacement aux événements de santé publique de portée nationale et internationale.

Il vise également une évaluation annuelle du règlement sanitaire international, sa mise à jour et une présentation de recommandations et d’orientations à cet égard.

#Mauritanie s'engage à garantir la santé publique grâce au respect du Réglement Sanitaire International #RSI . Avec le soutien de l'OMS, le pays se consacre à l'auto-évaluation et à la présentation de son rapport annuel RSI 2022. #SantéPublique #sécuritésanitaire@OMS_Afrique pic.twitter.com/AtBrF9d43C — OMS MAURITANIE (@OMS_Mauritanie) February 3, 2023

Plan annuel RSI en Mauritanie

L’atelier discutera du plan annuel de sécurité sanitaire et l’évaluera sur la base de l’étude du plan de l’année dernière.

Le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, le Ministère du commerce, de l’artisanat et du tourisme, le Ministère du développement animal, l’Institut National de Recherche dans le domaine de la Santé publique et le Centre National d’Urgence prennent part.

Des représentants du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l’Organisation Mondiale de la Santé animale (OIE) et du programme d’appui à la surveillance des maladies en Afrique de l’Ouest y participent également à l’atelier.

La Mauritanie a pris depuis le début de la pandémie Covid-19 un paquet de mesures pour dépister, maîtriser précocement les épidémies et combler les lacunes en matière de surveillance épidémiologique.