La Mauritanie est désormais sur la voie de la construction

« Je ne vous laisserai pas au milieu de la souffrance » Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République



Depuis qu’il a pris le contrôle de la Mauritanie en août 2019, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a commencé à dessiner une vaste carte de développement pour le pays. En si peu de temps, il a lancé d’énormes projets nationaux et continue de travailler, de développer et de construire de grands projets nationaux dans une situation mondiale difficile.

Il promeut, rapporte Wikipédia, une diplomatie pacifique avec ses partenaires internationaux et s’affirme comme un partenaire privilégié de l’Occident dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, où la Mauritanie continue de donner l’exemple en matière de stabilité sous-régionale.

Ghazouani est à l’origine d’importants progrès sociaux en créant une couverture maladie universelle pour les Mauritaniens à faible revenu. En termes d’éducation, la Mauritanie est en tête de la région, rapporte la même source.

Les citoyens ordinaires assistent à un renouveau. Selon le FMI, le taux de pauvreté a baissé pour la première fois et la croissance économique s’est stabilisée.

La Mauritanie a réussi donc à rétablir son statut sur la scène internationale et des références internationales confirment l’importance du pays en tant qu’acteur régional irremplaçable et important.

Le développement des wilayas est assuré par la mise en place de logements, de programmes de services, de voirie, d’équipements et d’aménagement de quartiers informels.

Le pays qui a accédé à l’indépendance en 1960 est maintenant en train de se développer et de se construire.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a lancé lundi un projet de développement de 26 milliards d’ouguiyas (685 millions de dollars – 112 000 dollars) dans la ville de Kaédi, au sud-ouest du pays.

Le président Ghazouani a posé la première pierre de la construction de 1 932 logements et inauguré 54 établissements d’enseignement et 20 postes et centres de santé.

Ahmed Ould Bettar