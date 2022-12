Le Président accueilli dans la joie et l’allégresse au Gorgol.

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce lundi à Kaédi où il a été l’objet d’un accueil populaire enthousiaste et chaleureux.

Le Président de la République a été reçu à son arrivée à l’aéroport de Kaédi par le wali du Gorgol, M. Ahmedna Ould Sid’Ebbe, le délégué général à la Solidarité nationale et à la Lutte contre l’Exclusion « Taazour », M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, le président de la Région du Gorgol, M. Amadou Abou Ba, et le commandant de la septième région militaire, le Colonel Mohamedou Ould Jaafar. A son accueil étaient également présents le président du Parti Insaf, M. Mohamed Maaelaïnine Ould Eyih, le maire de la Commune de Kaédi, M. Tahra Baradji, les élus et les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.

Les habitants du Gorgol ont accueilli le président de la République dans la joie et l’allégresse, arborant des drapeaux, des portraits géants de Son Excellence et des banderoles magnifiant les importantes réalisations accomplies ces dernières années et saluant les récentes décisions de valorisation des salaires et allocations familiales.

Le Président de la République inaugure 54 établissements scolaires et 20 structures de santé et pose la première pierre du projet de 1932 logements sociaux dans 10 wilayas

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé dans la ville de Kaédi, la pose de la première pierre de la construction de 1932 logements dans dix wilayas et l’inauguration de 54 établissements scolaires et 20 structures de santé, réalisées par la délégation générale à la Solidarité nationale et à la Lutte contre l’Exclusion (Taazour).

Le Président de la République a posé la première pierre du lancement des travaux dans les unités d’habitation et coupé la bande symbolique marquant l’inauguration de 54 établissements d’enseignement et de 20 postes et centres de santé. Tout comme il a donné le coup d’envoi pour les travaux du vaste projet de construction de 1932 logements dans dix wilayas.

Le Président de la République supervise le lancement de la Phase II du projet Aftout Chargui