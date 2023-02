La Mauritanie envoie un avion chargé d’aide humanitaire à la Turquie

La Mauritanie a envoyé dimanche un avion chargé d’aide humanitaire urgente à la Turquie, conformément aux directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour venir en aide au peuple turc suite au violent séisme qui a frappé récemment ce pays frère.

L’opération d’expédition et d’acheminement de l’aide humanitaire a été supervisée par le ministre de l’Équipement et des Transports, porte-parole du Gouvernement, M. Nany Ould Cherougha et par la commissaire à la Sécurité Alimentaire, Mme Fatimetou Mint Khattri, en présence du chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Turquie à Nouakchott, M. Haidar Dokouzer.

Cette aide comprend d’importantes quantités de poisson, de riz, de dattes et de couvertures.