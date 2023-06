La Mauritanie élue au Conseil économique et social de l’ONU

La Mauritanie élue au Conseil économique et social de l’ONU

La Mauritanie élue membre au Conseil économique et social de l’ONU

Notre pays a été élu, ce jeudi, membre du Conseil économique et social des Nations Unies pour la période 2024-2026, avec 189 voix sur 192.

Le Conseil économique et social est l’un des principaux organes des Nations Unies avec l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle et la Cour internationale de Justice.

Cette élection s’est déroulée en présence de SEM. Sidi Ould Mohamed Laghdaf, ambassadeur et représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies à New York, et de M. El Hajj Ould Lehbib, conseiller à la Mission chargée du dossier électoral au niveau du système des Nations Unies.