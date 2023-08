La marine royale marocaine secourt 134 migrants sénégalais en détresse.

Au total, 134 migrants sénégalais ont été secourus samedi soir par la marine royale marocaine alors que leur embarcation dérivait dans les eaux territoriales du royaume. Parmi eux, se trouvaient une femme et trois personnes malades qui ont été évacuées et prises en charge au centre hospitalier de Dakhla. Ces migrants avaient quitté Fass-Boye, une localité de la région de Thiès, dans le but de rejoindre l’Espagne. Ces nouveaux arrivants portent à 347 le nombre de citoyens sénégalais qui attendent d’être rapatriés de la localité de Dakhla. Parmi eux, une trentaine de malades et de blessés sont en observation à l’hôpital. Dans la matinée de samedi, un groupe de 208 migrants sénégalais a également été rapatrié de Dakhla vers Rosso, au Sénégal. Ces candidats à l’émigration irrégulière étaient en attente de rapatriement depuis le 28 juillet. Les deux pirogues dans lesquelles ils voyageaient en direction de l’Espagne ont été secourues par la marine royale marocaine, ayant pris le départ respectivement de Fass Boye et de Mbour.

