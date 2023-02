La HAPA participe à une Conférence internationale sur l’internet et les plates-formes numériques de l’UNESCO

Le Président de l’Autorité suprême pour le journalisme et l’audiovisuel (HAPA) M. Houssein Ould Meddou a participé mercredi à la conférence internationale organisée par l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à son siège à Paris, sous le thème “Internet et lignes directrices pour les plateformes numériques”.

La Conférence, à laquelle participent les chefs des organes de contrôle des médias, des organes gouvernementaux et des Nations Unies, des représentants des plateformes numériques et des institutions universitaires et communautaires, a pour objectifs d’élaborer des lignes directrices pour les plateformes de médias numériques, adapter les mécanismes des organes de contrôle des médias à l’évolution de la sphère numérique et soutenir la liberté d’expression et offrir un contenu numérique de qualité.

Le président de la HAPA va présenter au cours de la conférence un exposé sur la réforme du paysage médiatique en Mauritanie et les améliorations apportées aux plans juridique et professionnel en mettant l ’accent sur l’impact de celle-ci sur l’information numérique et l’élargissement des compétences de la HAPA.

AMI