Le président de la République reçoit le rapport annuel de la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu le rapport annuel de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA).

C’était lors de l’audience accordée par Son Excellence le Président de la République, mardi, soir au Palais présidentiel à Nouakchott, à M. El Houssein Ould Meddou, président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel.

Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information à l’issue de cette entrevue, le président de la HAPA s’est dit honoré d’être reçu par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, auquel il a remis le rapport annuel de l’Autorité.

Il a précisé que ce rapport comprend sept axes, dont principalement la contribution de la HAPA dans le domaine du contrôle et de la promotion du secteur, ainsi que sa contribution à la réforme des médias après la formation par Son Excellence le Président de la République de la haute Commission pour la réforme du secteur des médias.

M. Ould Meddou a ajouté que le rapport comprend également les différentes activités de l’Autorité dans les domaines de la formation et de l’enracinement aux niveaux national et international.

Il a indiqué que cette entrevue a été l’occasion pour lui d’exprimer son entière satisfaction au Président de la République pour le lancement par celui- ci de la réforme des médias après la formation de la Commission en charge de cette réforme et son « soutien continu aux efforts de la Haute Autorité de la Presse et Audiovisuel pour lui permettre de mener à bien sa mission en toute indépendance et dans toutes les normes.

Le président de la HAPA a indiqué qu’il a également passé en revue avec Son Excellence le Président de la République, les recommandations et les perspectives ouvertes par le rapport de l’Autorité et les acquis réalisés dans l’élargissement des libertés, le renforcement de la formation et l’enracinement des valeurs civiques dans la production médiatique.

Il a expliqué avoir également évoqué, les recommandations du rapport, qui tentent de surmonter les différentes difficultés et problèmes auxquels est confronté le domaine des médias, que ce soit en renforçant davantage l’entrepreneuriat médiatique avec ses dimensions économiques, en diversifiant et en élargissant ce qu’on appelle les espaces de liberté à travers la mise en place de filières associatives, en plus de l’attention à accorder à l’élément humain et pour combler le retard enregistré dans le domaine de la transformation numérique.

M. Ould Meddou a enfin remercié Son Excellence le Président de la République pour l’accueil qu’il lui a réservé et pour la nature des réformes qui ont été introduites dans le paysage médiatique en matière de contrôle, de formation et d’élargissement des libertés.

AMI