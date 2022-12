Communiqué du Conseil des Ministres réuni ce mardi 06 décembre.

Le Conseil des Ministres s’est réuni le mardi 06 décembre 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

-Projet de décret portant approbation d’une convention d’établissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société Medlog Mauritanie-SA pour la mise en place d’une plateforme de manutention et de logistique au niveau du Port Autonome de Nouakchott (PANPA).

L’approbation de cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé déployés par les pouvoirs publics.

La société envisage la mise en place d’une plateforme de manutention et de logistique au niveau du Port de Nouakchott (PANPA) en vue d’améliorer l’accompagnement de la demande croissante sur les services de déchargement.

Ce projet dont le coût est estimé à 520 780 392 MRU contribuera à la satisfaction des besoins du Marché National, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d’emploi et de formation. Il permettra de créer 100 emplois directs et 1000 autres emplois indirects et assurera une formation professionnelle des nationaux qu’il aura employés.

-Projet de décret portant création d’un Compte d’Affectation Spéciale (CAS) intitulé « Fonds pour la Construction, la Réhabilitation et l’Équipement d’Infrastructures Scolaires (FCREIS) ».

La création de ce compte intervient en application de la loi d’orientation du système éducatif national, qui constitue désormais le cadre de référence en matière de politique éducative de notre pays. L’objectif de cette réforme est de jeter les fondamentaux de l’école que nous voulons pour les générations futures en plus des voies et moyens nécessaires pour garantir le succès attendu, et ce à travers la réalisation d’infrastructures et acquisition d’équipements scolaires modernes et de qualité au profit des écoles fondamentales et des établissements d’enseignement secondaire.

Ce fond sera doté cette année d’une enveloppe de 20 milliards MRO au titre de la contribution du budget de l’État.

-Projet de décret portant réorganisation et fonctionnement d’un établissement Public à caractère administratif « Caisse Nationale de Solidarité en Santé » (CNASS).

Aux termes de l’article 2 du présent projet de décret, portant réorganisation et fonctionnement de la caisse nationale de solidarité en santé, la CNASS doit bénéficier à titre dérogatoire des règles d’assouplissement stipulées par l’article 5 de l’Ordonnance n° 90-09 du 04 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l’État.

-Projet de décret portant relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).

Ce projet de décret vise à améliorer les conditions de vie des populations en situation de précarité en général, et des travailleurs en particulier, avec une augmentation substantielle de 50% du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG.

-Projet de décret fixant le taux des prestations familiales.

Après l’augmentation des pensions de retraite en 2021, l’amélioration des prestations familiales, instituées, par le présent projet de décret contribuera d’une part à aider les bénéficiaires à faire face aux charges liées à la scolarité de leurs enfants et d’autre part a les aligner sur les allocations servies aux fonctionnaires pour plus d’équité et de justice entre les fils de la notion.

Informé des résultats de la visite de travail effectuée par SEM le Président de la République le lundi 05 du mois courant, dans la wilaya du Gorgol, le Conseil des Ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et aux deux Moughataas de Kéadi et de M’boutt en particulier, pour la grande mobilisation et la chaleur de l’accueil réservé à SEM le Président de la République et à la délégation qui l’accompagnait lors de cette importante visite au cours de laquelle Son Excellence a inauguré plusieurs projets de développement au profit des populations.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par Intérim a informé le Conseil que la Première Dame, Dr Mariem Fadel Dah, a pris part à la conférence mondiale sur la femme et la Gestion des universités, organisée à Rabat par l’Organisation du monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ISESCO), dont elle était l’invitée d’honneur et au cours de la cérémonie d’ouverture de laquelle elle a prononcé un important discours.

En marge de cette conférence, elle a visité le siège de l’ISESCO où le Directeur Général de cette organisation lui a remis des attestations d’inscription d’un certain nombre de sites historiques et de patrimoines culturels mauritaniens sur les listes du patrimoine de l’ISESCO dans le monde islamique. Il s’agit de :

1. Les sites historiques :

‐ Koumbi Saleh dans la Wilaya du Hodh Echargui,

‐ Aoudaghost dans la Wilaya du Hodh El Gharbi,

‐ Ghana dans la Wilaya du Hodh El Gharbi,

‐ Tadert dans la Wilaya du Hodh El Gharbi,

‐ Azouki dans la Wilaya de l’Adrar,

‐ Garn El Gasba dans la Wilaya de l’Adrar,

‐ L’Ancienne cité à Aoujeft dans la Wilaya de l’Adrar,

‐ Alqadima à Tidjikja dans la Wilaya du Tagant,

‐ Rachid dans la Wilaya du Tagant,

‐ Kasr ElBarka dans la Wilaya du Tagant,

‐ Kasr Salam dans la Wilaya de l’Assaba,

‐ L’Ancienne cité à Djowol dans la Wilaya du Gorgol,

‐ Djieré Tombéré dans la Wilaya du Gorgol.

2. Les éléments du patrimoines immatériels :

‐ Mahadra les connaissances et traditions orales,

‐ Les traditions et connaissances relatives aux palmiers dattiers,

‐ Les traditions et connaissances relatives à la production et la consommation du couscous.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère de l’Équipement et des Transports

Établissements Publics

Office National de Météorologie

Directeur Général : Mohamed Mahmoud Demba BA, précédemment Inspecteur au même ministère, en remplacement de Mohamed Ould Cheikh Mohamed El Mamy.

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Cabinet du Ministre

Chargé de Mission

– Dr Mohamed Ould Eddou Ould Begnouk, Professeur d’Université.