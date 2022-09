La HAPA participe à la réunion du Réseau Africain des Régulateurs à Marrakech

La HAPA a participé aux travaux de la 10ème Conférence du Réseau Africain des Régulateurs, qui a débuté mercredi à Marrakech, Royaume du Maroc, avec la participation des régulateurs africains sous le titre : Communication Audiovisuelle en Afrique : Voies de Développement et Défis Émergents.

Au cours de l’atelier, la HAPA présentera les défis économiques auxquels sont confrontés les médias africains.

La voie mauritanienne vers la réforme des médias et les changements apportés à la loi HAPA et à l’arsenal juridique mauritanien régissant les médias pour garantir l’amélioration des approches juridiques sociales et représentatives du travail professionnel, également inclus dans le menu des discours inclus par HAPA dans le programme de démonstration.

La Conférence du Réseau Africain des Régulateurs, à laquelle ont participé plusieurs pays africains arabophones, francophones, anglophones et lusophones, représente un nouveau départ dans les activités du Réseau Africain des Régulateurs des Communications suite à l’imposition d’un arrêt d’urgence en raison de la pandémie de Covid-19 . Mme Latifa Akharbach, présidente de la Haute Autorité marocaine de la communication audiovisuelle, a prononcé un discours à cette occasion.

« Dans le contexte de nombreuses et profondes mutations des systèmes médiatiques et des communications, cette conférence offre aux participants l’occasion de croiser les horizons et d’enrichir la réflexion collective sur les enjeux économiques, culturels, techniques et professionnels pertinents pour le développement des communications audiovisuelles en Afrique », a-t-elle ajouté.