Lancement d’un atelier sur les techniques du journalisme

Lancement d’un atelier de formation sur les techniquesdu journalisme.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations parlementaires Khatar Ould Cheybani a lancé un atelier de formation aux métiers du journalisme au profit de plusieurs cadres de la presse indépendante. Il a également salué la surveillance et l’encadrement que l’École nationale d’administration publique, de journalisme et de la magistrature, en collaboration avec la HAPA, assure à de nombreux membres de la presse. Il a noté que les objectifs généraux de cet exercice s’inscrivaient pleinement dans la vision du plan d’action du gouvernement et a plaidé pour « l’émergence d’une presse nationale professionnelle et spécialisée ». Par ailleurs, le ministre a noté que le département d’Etat a pris des mesures juridiques concrètes à cet égard, définissant les droits et obligations des journalistes professionnels et organisant les procédures d’obtention des cartes de presse dans les meilleures conditions.

M. El Haj Ahmedou Vahfou, directeur exécutif adjoint de l’École nationale d’administration, de journalisme et de la magistrature, a souligné l’importance du rôle de la presse indépendante dans la sensibilisation, en particulier dans les sociétés pluralistes démocratiques et de collaborer avec les plus hautes institutions de la presse et des médias audiovisuels pour former et encadrer des générations de journalistes professionnels.

Le président du Fonds de soutien à la presse indépendante a confirmé pour la première fois cette année que le fonds avait fourni un financement important aux journalistes et aux proches gravement malades, ainsi qu’aux familles des journalistes décédés.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Dr El Houssein Ould Meddou, Président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, et de plusieurs responsables du ministère.

