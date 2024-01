La haine, le racisme et la discrimination sont des armes de destruction massive.

Je me demande pourquoi le procureur de la République ne se sait pas auto saisi contre les auteurs des propos racistes et haineux émis dans des vidéos et audios ces jours-ci qui sont propagés dans les réseaux sociaux. De même que les acteurs de la société civile ainsi que les activistes des défenseurs des droits l’homme ont denoncé.

Je me dis quelque part, ils trouvèrent satisfaction en cautionnement ses dérivés faits sciemment, de tels dérivés ne doivent pas rester impunis. La loi 2018-023 contre les propos haineux, racistes et la discrimination méritent d’être strictement appliquée avec rigueur sans discernement.

De Mamadou Alpha wane dit thiewnguel wane