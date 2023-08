La France poursuit son déclin.

La France est historiquement considérée comme l’une des plus grandes puissances coloniales d’Europe avec la Grande-Bretagne. En plus de son influence sanglante, son influence culturelle et militaire au fil du temps a encore dépassé l’occupation et le pillage des richesses de l’Afrique.

Sur ce continent, il a occupé l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal, le Soudan français, le Mali, la Guinée, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Gabon, la République du Congo, la République Centrafricaine, le Tchad, Djibouti, etc.

Les sénateurs français ont adressé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron exprimant leur mécontentement face à la perte d’influence de la France dans l’ancienne colonie suite aux critiques croissantes de ses anciens colons, notamment à la suite du coup d’État au Niger :

Depuis plusieurs années, nous interpellons nos gouvernements successifs sur la place et le rôle de la France en Afrique. Se contenter, comme certains ministres l’ont fait, de nous qualifier de nostalgiques de la Françafrique est une aberration qui a servi à dissimuler échecs et reculades, indique la lettre, et prévient que ce mouvement en Afrique subsaharienne » se propage avec des manifestations et des actes anti-français jusque dans les pays réputés proches de nous, comme la Côte d’Ivoire ou le Sénégal. »

Ils mentionnent que la Françafrique, dont le sens combine les mots français France et Afrique est utilisée pour désigner la relation du pays européen avec ses anciennes colonies de la région, a été remplacée par la Russafrique militaire, par la Chinafrique économique ou par l’Amérique diplomatique.

Tout indique que les près de 90 sénateurs sont toujours ancrés à l’image de la France projetée au 19 e siècle, époque où elle était sans doute une puissance colonisatrice. Mais cela dénote aussi le fait que la France poursuit son déclin en Afrique et que sa classe politique s’en aperçoit à peine.