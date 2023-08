Opinion : Afrique, anti-français

Toute généralisation est généralement assez inexacte et injuste, mais continuer à ignorer la gravité du courant anti-français qui se vit et se respire dans un grand nombre de pays africains serait non seulement faire preuve d’ignorance, mais nous rapprocherait encore plus d’un abîme qui touche directement la France, mais aussi, dans une mesure plus qu’inquiétante, le reste des Européens.

Il ne s’agit pas d’une interprétation simpliste comme les anciennes dénonciations anticolonialistes, nous assistons à des changements profonds, à des réformes du système éducatif pour remplacer le français par l’anglais, comme cela s’est produit au Maroc, par exemple. La réaction des putschistes au Mali, au Burkina Faso et maintenant au Niger contre les conditions qui ont soumis les relations politiques, économiques, commerciales et sociales à une imposition permanente et hautaine de Paris pour garantir ses intérêts pendant de nombreuses années provoque une crise beaucoup plus grave que beaucoup ne veulent le voir et l’admettre.

La menace qui pèse sur la stabilité et la sécurité de la zone connue sous le nom de Sahel, qui s’étend de la Mauritanie à l’Érythrée, de l’ouest à l’est de l’Afrique subsaharienne en passant par le Sénégal, le Nigeria, la Guinée Conakry, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Soudan, est transférée à ses voisins méridionaux, mais elle concerne tout particulièrement le nord. Le rôle de l’Algérie en tant qu’allié de la Russie constitue un autre défi. L’action de la Chine aussi. L’attitude arrogante et despotique des gouvernements de Paris à de nombreuses reprises depuis qu’ils ont accordé l’indépendance politique à leurs colonies africaines a conduit à un sentiment de lassitude notable et à un terrain très favorable aux actions sans scrupules du président russe Vladimir Poutine et de son instrument officieux, la milice mercenaire Wagner, dirigée par son ami controversé Yevgeny Prigozhin.

En novembre 2022, le président français Emmanuel Macron a rendu Moscou responsable de la montée du sentiment anti-français en Afrique face à sa perte d’influence. Aux accusations selon lesquelles les Français exploitaient les ressources africaines à leur profit, Macron a répondu qu’il s’agissait de leur projet politique. Le problème est que l’échec de la France dans ces pays entraîne l’ensemble de l’Union européenne dans sa chute. Wagner propose aux gouvernements de la région de s’attaquer efficacement et sans pitié aux groupes terroristes et a réussi à expulser les troupes françaises du Mali, par exemple.

Les putschistes au Niger ont rompu l’accord militaire avec la France et la livraison d’uranium. La manipulation des populations est facile car elle implique des promesses d’amélioration significative de leurs conditions de vie désastreuses. En Europe, on constate publiquement un manque d’alignement sur la politique française en Afrique. La migration irrégulière est un problème sérieux, mais rien de comparable à ce qui pourrait se produire en cas de guerre après l’avertissement de l’intervention au Niger de plusieurs pays africains comme le Sénégal.

Il reste à voir ce que les États-Unis feront au Niger, où ils maintiennent deux bases militaires d’une grande importance pour leurs opérations dans la région.

Javier Fernández Arribas

