La France perd l’Afrique : l’ambassadeur est otage au Niger, et le diplomate a été « expulsé » du Burkina Faso.

Macron a imputé toute la responsabilité à la junte, arrivée au pouvoir à la suite du coup d’État.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que l’ambassadeur de France au Niger , Sylvain Itte, avait été pris en otage par les militaires au pouvoir et n’était nourri que de « rations militaires ».

« Au Niger, à l’heure où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des diplomates qui sont littéralement pris en otage dans l’ambassade de France. Les livraisons de nourriture ont été restreintes. Il mange des rations militaires », a déclaré le chef de l’Etat français lors d’une conférence de presse; pointant la responsabilité des militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet.

Dans le même temps, le président français est interrogé sur l’éventuel rapatriement de l’ambassadeur à Paris, ce à quoi il répond : « Sylvain Itte n’a plus la possibilité de sortir, il est persona non grata, et il n’a pas le droit de manger. … Je ferai ce dont nous serons d’accord avec le président Bazoum car il est l’autorité légitime et je lui parle tous les jours. »

A noter que Mohamed Bazoum est toujours considéré en France comme le chef légitime du Niger.